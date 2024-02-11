"Свежие силы вступили в бой". Украина отправила подкрепление на оборону Авдеевки

Фото: Photowar/Telegram

Украина привлекла свежие силы к обороне Авдеевки и Новомихайловки, сообщил командующий этим направлением генерал Александр Тарнавский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В субботу, 10 февраля, он рассказал, что силы обороны "усиливают рубеж блокировки, выставляют дополнительные огневые позиции, задействуют свежие эффективные силы". В воскресенье Тарнавский сообщил, что эти силы уже вступили в бой.

"Мы видим цель противника – любой ценой и как можно быстрее захватить Авдеевку, Новомихайловку и утраченные им прошлым летом территории. К штурмовым пехотным группам враг все чаще присоединяет бронегруппы. Но украинские воины устойчиво держат оборону. Российского агрессора активно уничтожают и берут в плен, в том числе и наши свежие силы, вступившие в бой", – говорится в Telegram-канале Тарнавского.

Он повторил традиционную для военных формулировку, что ситуация в операционной зоне командования группировки войск "Таврия" остается напряженной, но контролируемой.