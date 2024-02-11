Ситуація на фронті. Дві третини російських атак у суботу були біля Авдіївки й Мар'їнки

У суботу на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Дві третини російських атак прийшлися на два напрямки

Авдіївка (Скриншот із відео Юрія Бутусова)

Генеральний штаб Збройних Сил України у ранковому зведенні повідомив, що у суботу на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Дві третини усіх російських атак прийшлися на два напрямки – район Авдіївки й Мар'їнки.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

У зоні відповідальності угруповання військ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські війська продовжують стримувати ворога, який намагається оточити Авдіївку. Там протягом минулої доби відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Авдіївка та ще 10 атак в районах Сєверного, Тоненького й Невельського.

На Мар'їнському напрямку було 35 атак в районах Георгіївки (це одне з двох сіл між Мар'їнкою і містом Курахове, де розташована одна з українських ТЕС) і Новомихайлівки.

На інших напрямках росіяни атакували менше: Бахмутський – 14 атак (Богданівка, Іванівське, Кліщіївка й Андріївка), Лиманський – шість (Терни, Виїмка, Роздолівка), Шахтарський – дві (Водяне), Запорізький – дві (Вербове і Роботине), Кринки на лівому березі Дніпра у Херсонській області – дві.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.