Ситуация на фронте. Две трети российских атак в субботу были возле Авдеевки и Марьинки

В субботу на фронте произошло 98 боевых столкновений. Две трети российских атак пришлись на два направления

Авдеевка (Скриншот из видео Юрия Бутусова)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке сообщил, что в субботу на фронте произошло 98 боевых столкновений. Две трети всех российских атак пришлись на два направления – район Авдеевки и Марьинки.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В зоне ответственности группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении украинские войска продолжают сдерживать врага, пытающегося окружить Авдеевку. Там за прошедшие сутки отбили 23 атаки врага в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Авдеевка и еще 10 атак в районах Северного, Тоненького и Невельского.

На Марьинском направлении было 35 атак в районах Георгиевки (это одно из двух сел между Марьинкой и городом Курахово, где расположена одна из украинских ТЭС) и Новомихайловки.

На других направлениях россияне атаковали меньше: Бахмутское – 14 атак (Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка), Лиманское – шесть (Терны, Выемка, Раздоловка), Шахтерское – две (Водяное), Запорожское – две (Вербовое и Работино), Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области – две.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел.