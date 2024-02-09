Авдіївка. ЗСУ визнали – бої вже у міськзабудові. Але з’являються нові позиції і свіжі сили

Ілюстративне фото - Генштаб

Ситуація в районі Авдіївки є складною, але контрольованою. Росіяни збільшують кількість артобстрілів та надалі активізують наступальні, штурмові дії з північного і південного флангів, а бої вже сягнули міської забудови. Однак підрозділи ЗСУ продовжують стримувати противника та вживають заходів для зміцнення оборони. Про це у коментарі LIGA.net повідомив начальник пресслужби ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

OSINT-канал DeepState написав про "критичну і хаотичну" ситуацію в Авдіївці і нібито частковий успіх росіян районі залізничного моста. Також аналітики повідомили про штурми на дачах у напрямку стели при в'їзді та автобази, активність росіян на півдні де "ворог настільки фанатичний, що заходить в оточення та тримає кругову оборону".

Відповідаючи на запитання, чи відповідає це дійсності, Лиховій підтвердив, що боєзіткнення справді відбуваються вже не тільки в приватному секторі, а і в межах міської забудови, зокрема й на півночі Авдіївки.

"Тут противник намагається відрізати територію коксохіміму від міста й перерізати логістичну артерію. Цьому активно протидіють наші підрозділи. Логістичне постачання підрозділів Сил оборони ускладнене, але продовжує здійснюватися", – наголосив речник ЗСУ.

Водночас, за його словами, і з боку українських сил відбуваються заходи щодо покращення стійкості оборони.

Зокрема, посилюється рубіж блокування, встановлюються додаткові вогневі позиції та спостережні пункти, залучаються свіжі підрозділи.

"При цьому акцентую: коли на полі бою складаються найскрутніші обставини, пріоритетом є збереження життів людей – захисників України, а не купи каміння. Про це неодноразово заявляло українське військове командування", – зазначив речник ЗСУ.

Він також наголосив, що тепер ворог зосереджує основні зусилля не лише на Авдіївці, а й у районі Новомихайлівки (Новопавлівський напрямок) та на Оріхівському напрямку (Роботине й Вербове).

Авдіївський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Окупанти активно штурмують із 10 жовтня – вже чотири місяці.

7 лютого в районі Авдіївки було збито російський ударний гелікоптер Ка-52.

8 лютого, оголошуючи про призначення Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ, Зеленський перелічив вісім змін, на які очікує найближчим часом в оновленій армії. Один із пунктів – логістика. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з’ясують, де в них на складах застрягли дрони, заявив Зеленський.

Дивіться також: "Місто руїн". Бутусов показав понівечену війною Авдіївку і колишню базу "Да Вінчі" – відео