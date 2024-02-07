"Місто руїн". Бутусов показав понівечену війною Авдіївку і колишню базу "Да Вінчі" – відео

Авдіївка Донецької області, довкола якої тривають одні з найзапекліших боїв на всій лінії фронту, вже повністю перетворилась на руїни. У місті не залишилося вцілілих будинків і майже немає людей – лише покинуті тварини. Відео опублікував журналіст Юрій Бутусов.

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Бутусов показав зруйновані багатоповерхівки, інфраструктуру, приватні будинки.

Авдіївка (Скриншот із відео Юрія Бутусова)

Також він побував на колишній базі "Да Вінчі". До повномасштабного вторгнення РФ там розташовувались бійці 1 окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор", командиром якої був Герой України Дмитро Коцюбайло.

Скриншот

Як база виглядала до великої війни, можна побачити в інтерв’ю Яніни Соколової з "Да Вінчі" влітку 2021 року.

Станом на 30 січня в Авдіївці залишалося 976 цивільних мешканців, евакуація триває.

У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили 21 атаку окупантів у районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще вісім – поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

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