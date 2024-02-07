"Город руин". Бутусов показал изувеченную войной Авдеевку и бывшую базу "Да Винчи" – видео

Авдеевка Донецкой области, вокруг которой продолжаются одни из самых ожесточенных боев по всей линии фронта, уже полностью превратилась в руины. В городе не осталось уцелевших домов и почти нет людей – только брошенные животные. Видео опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Бутусов показал разрушенные многоэтажки, инфраструктуру, частные дома.

Авдеевка (Скриншот из видео Юрия Бутусова)

Также он побывал на бывшей базе "Да Винчи". До полномасштабного вторжения РФ там размещались бойцы 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор", командиром которой был Герой Украины Дмитрий Коцюбайло.

Скриншот

Как база выглядела до большой войны, можно увидеть в интервью Янины Соколовой с "Да Винчи" летом 2021 года.

По состоянию на 30 января в Авдеевке оставалось 976 гражданских жителей, эвакуация продолжается.

В утренней сводке Генштаб сообщил, что ВСУ отбили 21 атаку оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще восемь – вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

Смотрите также: Филимонов стал командиром "Волков Да Винчи". Но не в составе 67-й бригады, батальонов теперь два