Військовослужбовець Філімонов став командиром батальйону "Вовки Да Вінчі"

Військовий Філімонов заявив, що з 6 лютого він заступив на посаду командира батальйону "Вовки Да Вінчі"

Сергій Філімонов (Фото: Х)

Військовослужбовець Збройних Сил України та лідер руху "Гонор" Сергій Філімонов очолив батальйон "Вовки Да Вінчі". Про це він розповів у соцмережі X (раніше Twitter).

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Військовий заявив, що з 6 лютого він заступив на посаду командира батальйону "Вовки Да Вінчі".

"Для мене велика честь бути командиром у підрозділі мого друга, підрозділі, який має його ім'я — Дмитра Коцюбайла на позивний "Да Вінчі", — наголосив Філімонов.

Він розповів, що до батальйону входить майже 1000 людей. Новий командир акцентував, що там потрібні не лише штурмовики, а й IT-спеціалісти, оператори дронів, артилеристи, бухгалтери та інші.

Філімонов наголосив, що батальйон сповідує цінності його першого командира: Да Вінчі завжди ставив у пріоритет людське життя і здоров'я.

"У нас будуть брати участь у боях тільки підготовлені люди, готувати їх будуть наші інструктори з великим досвідом", — зауважив він.

Філімонов розповів, що доброволець з 2014 року: він брав участь у звільненні Маріуполя, Мар'їнки, боях за Іловайськ. З початку великої війни – військовий із друзями створив бойовий підрозділ "Гонор", який захищав Київщину. Згодом у складі роти вони приєдналися до батальйону "Вовки Да Вінчі", де пройшли бої за Харківщину, Донеччину й Луганщину.

1 окремий батальйон "Вовки Да Вінчі" імені Дмитра Коцюбайла, спочатку був штурмовою ротою у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор". З березня 2016 року її командиром став нині полеглий захисник Дмитро Коцюбайло, який став першим добровольцем, якому за життя надали звання Героя України.

Батальйон втратив командира Да Вінчі 7 березня 2023 року в боях за Бахмут. Також серед полеглих бійців формування — актор і спортсмен Євген Світличний.

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