Военнослужащий Филимонов стал командиром батальона "Волки Да Винчи"

Военный Филимонов заявил, что с 6 февраля он вступил в должность командира батальона "Волки Да Винчи"

Сергей Филимонов (Фото: Х)

Военнослужащий Вооруженных Сил Украины и лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов возглавил батальон "Волки Да Винчи". Об этом он рассказал в соцсети X (ранее Twitter).

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Военный заявил, что с 6 февраля он заступил на должность командира батальона "Волки Да Винчи".

"Для меня большая честь быть командиром в подразделении моего друга, подразделении, которое имеет его имя – Дмитрия Коцюбайло на позывной "Да Винчи", – подчеркнул Филимонов.

Он рассказал, что в батальон входит почти 1000 человек. Новый командир акцентировал, что там нужны не только штурмовики, но и IT-специалисты, операторы дронов, артиллеристы, бухгалтеры и другие.

Филимонов отметил, что батальон исповедует ценности его первого командира: Да Винчи всегда ставил в приоритет человеческую жизнь и здоровье.

"У нас будут участвовать в боях только подготовленные люди, готовить их будут наши инструкторы с большим опытом", – отметил он.

Филимонов рассказал, что доброволец с 2014 года: он участвовал в освобождении Мариуполя, Марьинки, боях за Иловайск. С начала большой войны – военный с друзьями создал боевое подразделение "Гонор", которое защищало Киевскую область. Впоследствии в составе роты они присоединились к батальону "Волки Да Винчи", где прошли бои за Харьковскую, Донецкую и Луганскую области.

1 отдельный батальон "Волки Да Винчи" имени Дмитрия Коцюбайло, сначала был штурмовой ротой в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". С марта 2016 года ее командиром стал ныне павший защитник Коцюбайло, ставший первым добровольцем, которому при жизни присвоили звание Героя Украины.

Батальон потерял командира Да Винчи 7 марта 2023 года в боях за Бахмут. Также среди павших бойцов формирования актер и спортсмен Евгений Светличный.

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