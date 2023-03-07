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Под Бахмутом погиб легендарный командир "Волков Да Винчи" – Дмитрий Коцюбайло

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 19:00
Под Бахмутом погиб легендарный командир
Да Вінчі (Фото - Facebook Коцюбайла)

На фронте погиб украинский военнослужащий Дмитрий Коцюбайло – командир "Волков Да Винчи", которому президент Владимир Зеленский в 2021 году присвоил звание Герой Украины. О гибели Коцюбайло сообщил глава государства в видеообращении.

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"Сегодня в бою погиб "Да Винчи", герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость, – Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину", – сказал Зеленский.

Он отметил, что "Да Винчи" с 2014 года защищал независимость Украины и был одним из самых молодых Героев Украины.

"Один из тех, чья личная история, характер, смелость навеки стали историей, характером и смелостью Украины. <…> Украина всегда будет помнить своих героев. Наша память о них не погибнет. Сгинет этот пришедший в Украину враг", – сказал президент.

Под Бахмутом погиб легендарный командир "Волков Да Винчи" – Дмитрий Коцюбайло
  • 1 декабря 2021 года президент Зеленский наградил "Да Винчи" званием Герой Украины. Коцюбайло стал первым добровольцем, которому дали Героя прижизненно.
  • "Да Винчи" был командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи", переформатированной в батальон.
Оксана Житнюк
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