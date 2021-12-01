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Зеленский наградил "Да Винчи" звездой Героя Украины. Это ветеран войны из Правого сектора

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 11:41
Зеленский наградил
Дмитрий Коцюбайло (Скриншот с видео в YouTube Янины Соколовой)

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины добровольцу Правого сектора Дмитрию Коцюбайло (позывной – Да Винчи). Награждение проходило в Верховной Раде сегодня, 1 декабря, во время ежегодного послания президента к парламенту.

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После выступления Зеленского в Раде состоялось вручение государственных наград, приуроченное к 30-й годовщине всеукраинского референдума о независимости.

Первым Зеленский наградил командира 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор" Дмитрия Коцюбайло. За личное мужество, проявленное в защите суверенитета и территориальной целостности Коцюбайло было присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Золотая звезда.

Указ о награждении также опубликован на сайте президента, он датирован вчерашним днем.

Зеленский наградил "Да Винчи" звездой Героя Украины. Это ветеран войны из Правого сектора

Зеленский наградил "Да Винчи" звездой Героя Украины. Это ветеран войны из Правого сектора

Также сегодня Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого I степени академика НАН Украины Юрия Шемшученко, орденом князя Ярослава Мудрого ІІ степени – бывшего судью КСУ и экс-главу Центризбиркома Владимира Шаповала, орденом князя Ярослава Мудрого IV степени – академика НАН Украины Бориса Гринева.

Еще ряд деятелей получили ордена княгини Ольги, "За заслуги", звания народных и заслуженных артистов, учителей, архитекторов, врачей и юристов.

Читайте также: Зеленский: Мы не остановим войну без прямых переговоров с Россией

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский правый сектор награждение герой украины Дмитрий Коцюбайло
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