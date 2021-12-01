Зеленский наградил "Да Винчи" звездой Героя Украины. Это ветеран войны из Правого сектора
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины добровольцу Правого сектора Дмитрию Коцюбайло (позывной – Да Винчи). Награждение проходило в Верховной Раде сегодня, 1 декабря, во время ежегодного послания президента к парламенту.
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После выступления Зеленского в Раде состоялось вручение государственных наград, приуроченное к 30-й годовщине всеукраинского референдума о независимости.
Первым Зеленский наградил командира 1-й отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор" Дмитрия Коцюбайло. За личное мужество, проявленное в защите суверенитета и территориальной целостности Коцюбайло было присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Золотая звезда.
Указ о награждении также опубликован на сайте президента, он датирован вчерашним днем.
Также сегодня Зеленский наградил орденом князя Ярослава Мудрого I степени академика НАН Украины Юрия Шемшученко, орденом князя Ярослава Мудрого ІІ степени – бывшего судью КСУ и экс-главу Центризбиркома Владимира Шаповала, орденом князя Ярослава Мудрого IV степени – академика НАН Украины Бориса Гринева.
Еще ряд деятелей получили ордена княгини Ольги, "За заслуги", звания народных и заслуженных артистов, учителей, архитекторов, врачей и юристов.
- Хроника событий 1 декабря от LIGA.net.
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