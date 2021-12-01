UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"День переворота" Зеленского. Что происходит в Киеве: главные события 1 декабря – хроникаLive

Цей матеріал також доступний українською
"День переворота" Зеленского. Что происходит в Киеве: главные события 1 декабря – хроникаLive
01.12.2021, 10:01
1933
Усиленная охрана под Верховной Радой (Фото: Kristina Berdynskykh/Facebook)

На сегодня у стен Офиса президента анонсирована акция протеста оппозиции против политики Владимира Зеленского. Ранее он заявил, что на 1-2 декабря якобы готовится госпереворот с участием россиян и самого богатого украинца Рината Ахметова.

МВД не ждет силовых сценариев, но на Банковой опасаются, что протест с кульминацией в 19:00–20:00 вечера может стать бессрочным. Также в 10:00 утра Зеленский обратится к Раде с посланием: ожидаются "громкие предложения".

LIGA.net отслеживает все самые важные и интересные события первого дня зимы в привязке к обращению президента и анонсированной попытке "госпереворота".

01.12.2021
10:09

Зеленский в Раде. Кроме депутатов, его послание будут слушать премьер-министр Шмыгаль и Кабмин в полном составе, судьи КСУ, главы облсоветов.

"Впервые в Верховную Раду приглашены на пленарное заседание представители общественности, среди которых - родные погибших защитников Украины", - объявил Руслан Стефанчук.

Погибших почтили минутой молчания.

10:01

В Верховной Раде ждут Зеленского. Дежавю: улица Садовая перекрыта автозаками. Под парламентом немногочисленный митинг, установлена сцена движения SaveФОП.
Как думаете, на "госпереворот" тянет?
Фото: Кристина Бердинских, движение Чесно

09:44

Нардеп от Евросолидарности Ирина Геращенко пишет в своем Facebook: "ВР окружена автозаками. Вокруг стоят ребята из ГСЧС в костюмах минеров. То есть, по сценарию переворота предусматривается и минирование?"

08:51

Даже президент США Байден взволнован разговорами о госперевороте.

08:50

Есть такое мнение: Ахметов и переворот в Украине. Почему Зеленскому не стоит пугать инвесторов.

Кстати, у Ахметова назвали слова президента "сплошной ложью".

08:46

СБУ предостерегла: за всеми внутренними распрями не стоит забывать, что задачей дестабилизации Украины "изнутри" занимаются около 7000 сотрудников российских спецслужб.

Ранее Служба открыла дело о подготовке захвата госвласти, о чем заявлял Зеленский.

08:42

Премьер Шмыгаль заявил, что в обществе "нет революционных настроений", а за попыткой госпереворота "стоит Россия".

08:41

Первый вице-спикер Рады Корниенко заявлял вчера, что в разных регионах людям якобы предлагают по 1000 грн за участие в "госперевороте". Доказательств не привел.

08:40

Перед тем как окунаться в 1 декабря, советуем прочитать наш разбор, какой еще "госпереворот" и что вообще происходит. Кого и чего боится Зеленский?

Владимир Зеленский

08:39

Предположительно богатый на события первый день зимы начнется с послания Зеленского Раде. Нужна трансляция? Она у нас есть.

08:38

НАЧИНАЕМ!

Отправить:
Теги: Владимир Зеленский, тема дня, протест, оппозиция, митинг, переворот, хроника, андрей ермак, главное, вагнергейт
1933
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 