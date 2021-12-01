На сегодня у стен Офиса президента анонсирована акция протеста оппозиции против политики Владимира Зеленского. Ранее он заявил, что на 1-2 декабря якобы готовится госпереворот с участием россиян и самого богатого украинца Рината Ахметова.
МВД не ждет силовых сценариев, но на Банковой опасаются, что протест с кульминацией в 19:00–20:00 вечера может стать бессрочным. Также в 10:00 утра Зеленский обратится к Раде с посланием: ожидаются "громкие предложения".
LIGA.net отслеживает все самые важные и интересные события первого дня зимы в привязке к обращению президента и анонсированной попытке "госпереворота".
Зеленский в Раде. Кроме депутатов, его послание будут слушать премьер-министр Шмыгаль и Кабмин в полном составе, судьи КСУ, главы облсоветов.
"Впервые в Верховную Раду приглашены на пленарное заседание представители общественности, среди которых - родные погибших защитников Украины", - объявил Руслан Стефанчук.
Погибших почтили минутой молчания.
В Верховной Раде ждут Зеленского. Дежавю: улица Садовая перекрыта автозаками. Под парламентом немногочисленный митинг, установлена сцена движения SaveФОП.
Как думаете, на "госпереворот" тянет?
Фото: Кристина Бердинских, движение Чесно
Нардеп от Евросолидарности Ирина Геращенко пишет в своем Facebook: "ВР окружена автозаками. Вокруг стоят ребята из ГСЧС в костюмах минеров. То есть, по сценарию переворота предусматривается и минирование?"
Даже президент США Байден взволнован разговорами о госперевороте.
Есть такое мнение: Ахметов и переворот в Украине. Почему Зеленскому не стоит пугать инвесторов.
Кстати, у Ахметова назвали слова президента "сплошной ложью".
СБУ предостерегла: за всеми внутренними распрями не стоит забывать, что задачей дестабилизации Украины "изнутри" занимаются около 7000 сотрудников российских спецслужб.
Ранее Служба открыла дело о подготовке захвата госвласти, о чем заявлял Зеленский.
Премьер Шмыгаль заявил, что в обществе "нет революционных настроений", а за попыткой госпереворота "стоит Россия".
Первый вице-спикер Рады Корниенко заявлял вчера, что в разных регионах людям якобы предлагают по 1000 грн за участие в "госперевороте". Доказательств не привел.
Перед тем как окунаться в 1 декабря, советуем прочитать наш разбор, какой еще "госпереворот" и что вообще происходит. Кого и чего боится Зеленский?
Предположительно богатый на события первый день зимы начнется с послания Зеленского Раде. Нужна трансляция? Она у нас есть.
НАЧИНАЕМ!