На сегодня у стен Офиса президента анонсирована акция протеста оппозиции против политики Владимира Зеленского. Ранее он заявил, что на 1-2 декабря якобы готовится госпереворот с участием россиян и самого богатого украинца Рината Ахметова.

МВД не ждет силовых сценариев, но на Банковой опасаются, что протест с кульминацией в 19:00–20:00 вечера может стать бессрочным. Также в 10:00 утра Зеленский обратится к Раде с посланием: ожидаются "громкие предложения".

LIGA.net отслеживает все самые важные и интересные события первого дня зимы в привязке к обращению президента и анонсированной попытке "госпереворота".