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Зеленский: В Украине готовят госпереворот с участием Ахметова

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2021, 12:22
Зеленский: В Украине готовят госпереворот с участием Ахметова - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Власть получила информацию, что в Украине якобы готовят госпереворот с участием бизнесмена Рината Ахметова. Об этом заявил на пресс-конференции президент Владимир Зеленский.

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По его словам, власть получила информацию, что 1-2 декабря в стране готовят госпереворот.

"У нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в госперевороте в Украине, что будут привлечены $1 млрд. Я считаю, что это подстава бизнесмена Рината Ахметов, я считаю, что его втягивают в войну против Украины. Считаю, что он начал ее. Считаю, что это будет его большая ошибка", – сказал он.

Зеленский уточнил, что не Ахметов готовит переворот, а на материалах разведки некие люди из России и Украины "обсуждают то, что готово общество, и что нужно донести информацию, что Ринат Ахметов готов включиться в вопрос госпереворота – смены действующего президента".

Зеленский считает, что в госпереворот Ахметова втягивает близкое окружение. "Я не верю, что Ахметов в это прям побежит. Я считаю, это будет его фатальная ошибка", – добавил президент.

Зеленский не исключает, что Ахметов может не знать о том, что его втягивают в госпереворот. Президент пригласил его на Банковую послушать информацию, которой можно поделиться.

Читайте также: Олигарх разбушевался. Зеленский пошел войной на бизнес Ахметова. Он теряет миллиарды

Марк Сировой
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Владимир Зеленский ринат ахметов госпереворот
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