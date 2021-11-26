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30 вопросов президенту. Сегодня Зеленский дает пресс-конференцию – трансляция видео

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2021, 08:54
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
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Сегодня, 26 ноября, президент Владимир Зеленский дает пресс-конференцию в Киеве. Начало мероприятия – в 12:00.

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На пресс-конференцию Зеленского пригласили журналистов 30 медиа без предварительной аккредитации – в Офисе президента объяснили это ситуацией с коронавирусом и опытом предыдущих пресс-марафонов.

В списке приглашенных есть LIGA.net, Украинская правда, НВ, Радио Свобода, Reuters, AFP, BBC, Forbes Украина и ряд других медиа. Пригласили на мероприятие и журналистов Свободы слова Савика Шустера и ТРК Украина, несмотря на бойкот, который депутаты Слуги народа объявили медиагруппе Рината Ахметова.

Ожидается, что пресс-конференция будет длиться около трех часов, а каждый журналист сможет задать по вопросу.

Мероприятие будет проходить на фоне сообщений о возможном новом вторжении России, скандала со срывом спецоперации ЧВК Вагнера, расследования УП о праздновании дня рождения главы ОП Андрея Ермака и непростой ситуации в энергетической сфере.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский трансляция пресс-конференция онлайн стрим
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