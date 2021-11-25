На Банковой показали список СМИ, приглашенных на пресс-марафон с Зеленским
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров опубликовал список СМИ, приглашенных к участию в завтрашнем пресс-марафона с Владимиром Зеленским. Об этом Никифоров написал в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он отметил, что, на его взгляд, состав участников получился "сбалансированным и непростым для президента".
"Понимаю, что не все согласятся с нашим выбором, но точно знаю, что на теплую ванну это не похоже. Можете убедиться в этом сами", – написал спикер президента.
Никифоров опубликовал список медиа:
РБК Украина
24 канал
Свобода слова Савика Шустера
Украинские новости
Интерфакс-Украина
Обозреватель
1+1
5 канал
Reuters
Deutsche Welle
ДОМ
УНИАН
Укринформ
ТРК Украина
AFP
Цензор.нет
Bloomberg
Радио Свобода
КП в Украине
Украинская правда
Бабель
СТБ
Фокус
Корреспондент
НВ
Интер
Forbes Украина
ICTV
LB.ua
UA:Первый
BBC
- 26 ноября Зеленский в прямом эфире ответит на 30 вопросов журналистов в рамках трехчасового пресс-марафона. Он начнется в 12:00. Мероприятие будет транслироваться онлайн на официальной Facebook-странице Офиса президента и ведущих украинских телеканалах.
Комментарии