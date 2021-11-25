На Банковой показали список СМИ, приглашенных на пресс-марафон с Зеленским

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров опубликовал список СМИ, приглашенных к участию в завтрашнем пресс-марафона с Владимиром Зеленским. Об этом Никифоров написал в Facebook.

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Он отметил, что, на его взгляд, состав участников получился "сбалансированным и непростым для президента".

"Понимаю, что не все согласятся с нашим выбором, но точно знаю, что на теплую ванну это не похоже. Можете убедиться в этом сами", – написал спикер президента.

Никифоров опубликовал список медиа:

LIGA.net

РБК Украина

24 канал

Свобода слова Савика Шустера

Украинские новости

Интерфакс-Украина

Обозреватель

1+1

5 канал

Reuters

Deutsche Welle

ДОМ

УНИАН

Укринформ

ТРК Украина

AFP

Цензор.нет

Bloomberg

Радио Свобода

КП в Украине

Украинская правда

Бабель

СТБ

Фокус

Корреспондент

НВ

Интер

Forbes Украина

ICTV

LB.ua

UA:Первый

BBC

26 ноября Зеленский в прямом эфире ответит на 30 вопросов журналистов в рамках трехчасового пресс-марафона. Он начнется в 12:00. Мероприятие будет транслироваться онлайн на официальной Facebook-странице Офиса президента и ведущих украинских телеканалах.

Вадим Ребрина

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