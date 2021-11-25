Офис президента анонсирует трехчасовой пресс-марафон с Зеленским
25.11.2021, 16:19
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
26 ноября президент Владимир Зеленский в прямом эфире ответит на 30 вопросов журналистов в рамках трехчасового пресс-марафона. Событие анонсирует Офис президента.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Пресс-марафон, который начнется в 12:00, будет посвящен экватору каденции главы государства.
К участию приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать Зеленскому свой вопрос.
В ОП считают, что состоится "содержательный разговор".
Мероприятие будет транслироваться онлайн на официальной Facebook-странице Офиса президента и ведущих украинских телеканалах.
- 10 октября 2019 года Зеленский провел пресс-марафон, который назвали самым длительным в мире, – 14 часов он отвечал на вопросы журналистов о войне, международных отношениях и кадровой политике.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев • ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев • Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев • Semantrum
Керівник служби охорониРазместить вакансию
Киев • Група Компаній ЛІГА
Последние новости
Комментарии