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Офис президента анонсирует трехчасовой пресс-марафон с Зеленским

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2021, 16:19
Офис президента анонсирует трехчасовой пресс-марафон с Зеленским - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

26 ноября президент Владимир Зеленский в прямом эфире ответит на 30 вопросов журналистов в рамках трехчасового пресс-марафона. Событие анонсирует Офис президента.

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Пресс-марафон, который начнется в 12:00, будет посвящен экватору каденции главы государства.

К участию приглашены журналисты из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ, каждый из которых будет иметь возможность задать Зеленскому свой вопрос.

В ОП считают, что состоится "содержательный разговор".

Мероприятие будет транслироваться онлайн на официальной Facebook-странице Офиса президента и ведущих украинских телеканалах.

Офис президента анонсирует трехчасовой пресс-марафон с Зеленским
  • 10 октября 2019 года Зеленский провел пресс-марафон, который назвали самым длительным в мире, – 14 часов он отвечал на вопросы журналистов о войне, международных отношениях и кадровой политике.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский интервью офис президента
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