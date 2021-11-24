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Юбилей Ермака на госдаче не праздновали, гостей вертолетами не возили — Офис президента

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2021, 23:50
Юбилей Ермака на госдаче не праздновали, гостей вертолетами не возили — Офис президента - Фото
Андрей Ермак и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

В Офисе президента опровергают информацию из расследования Украинской правды о праздновании дня рождения главы ОП Андрея Ермака якобы в государственной резиденции Синегора в Карпатах, хотя признали, что президент Владимир Зеленский туда летал. Об этом говорится на странице ОП в Facebook.

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В ОП отметили, что получили запрос журналистов только сегодня, 24 ноября, за несколько часов до его обнародования.

"Первое: официально сообщаем, что не было никакого 4-дневного празднования..." – сказано в сообщении.

"Второе: не было использования государственных или частных самолетов никаких лиц, связанных с бизнесменами. Вертолетами ГСЧС гостей или вообще посторонних лиц не перевозили, тем более с развлекательной целью", – утверждают в ОП.

При этом там сообщили, что в пятницу, 19 ноября, вечером Зеленский действительно "отбыл" в резиденцию в Гуте. В воскресенье и понедельник, говорят на Банковой, он был в Киеве.

"Четвертое: пользование этой резиденцией в течение одного-двух дней, как и вертолетами, обеспечивающими передвижение президента, происходило в соответствии с обычными протоколами по перемещению президента и его сотрудников и пользованию соответствующими объектами", – говорится в сообщении.

Также в ОП опровергают информацию журналистов о гостях резиденции. Там говорят, что в Синегору из представителей власти заезжал только министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, "который находился в те дни в Ровно и передвигался на автомобиле".

На Банковой убеждают, что Ермак праздновал день рождения в понедельник, 22 ноября, в Киеве – с родителями, во вторник его поздравили коллеги в ОП.

Юбилей Ермака на госдаче не праздновали, гостей вертолетами не возили — Офис президента

Главред УП Севгиль Мусаева ответила на это, что в ОП не пояснили, что именно глава государства делал в горах "в столь сложной внутренней и внешней ситуациях (скорее всего, медитировал) и почему же тогда не воспользовался своим государственным бортом".

Также она удивилась, что Ермак праздновал свой юбилей на следующий день после дня рождения, то есть 22 ноября, а не 21-го.

По словам Мусаевой, у ОП было восемь часов на ответ журналистам до выхода материала.

Юбилей Ермака на госдаче не праздновали, гостей вертолетами не возили — Офис президента

Сам Ермак написал в Facebook, что не любит свой день рождения, и громко праздновал этот день только однажды в жизни – на 35-летие.

"Нынешний юбилей я никак особо не отмечал, только в понедельник заехал к родителям. Выгреб от мамы, что редко у них бываю и что выгляжу уставшим", – написал глава ОП.

Юбилей Ермака на госдаче не праздновали, гостей вертолетами не возили — Офис президента
  • Согласно расследованию УП, Ермак отпраздновал свое 50-летие в государственной резиденции в поселке Гута Ивано-Франковской области. Для перевозки гостей, утверждают журналисты, были задействованы вертолеты ГСЧС.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский андрей ермак алексей чернышов севгиль мусаева
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