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Юбилей Ермака праздновали на госдаче, летали туда на вертолетах ГСЧС — расследование УП

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2021, 21:42
Юбилей Ермака праздновали на госдаче, летали туда на вертолетах ГСЧС — расследование УП - Фото
Андрей Ермак и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

21 ноября глава Офиса президента Андрей Ермак отпраздновал свое 50-летие в государственной резиденции в поселке Гута Ивано-Франковской области, говорится в расследовании Украинской правды. Для транспортировки гостей, согласно расследованию, были задействованы вертолеты ГСЧС.

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По информации источников издания, днем 19 ноября Андрей Ермак и президент Владимир Зеленский улетели в Карпаты в государственную резиденцию Синегора. Там в воскресенье, 21 ноября, Ермак праздновал день рождения.

Президентский самолет при этом не использовался. Журналисты выяснили, что утром 19 ноября в Ивано-Франковск прилетал чартер, имеющий отношение к группе Приват Игоря Коломойского. Борт почти сразу вернулся в Киев. Перевозил ли он Зеленского или Ермака, неизвестно.

Согласно расследованию, 21 ноября, около 10 утра, Зеленский и Ермак появились на Институтской в Киеве, где приняли участия в мероприятиях по случаю годовщины Революции достоинства, в 12:00 президент на Банковой награждал военных, а в 13:00 с базы ГСЧС в Козине под Киевом в Ивано-Франковск вылетел вертолет ГСЧС.

По информации УП, в понедельник, 23 ноября, этот борт перевез из Гуты, где расположена президентская резиденция, в Киев 14 гостей Ермака, среди которых замглавы ОП Олег Татаров и министр развития громад и территорий Алексей Чернышов. Также гостей из резиденции Синегора доставлял еще один вертолет, который, по словам источников журналистов, принадлежит Минобороны или Нацгвардии.

Одним из последних среди гостей Ермака из Ивано-Франковская вылетел совладелец студии Квартал 95 Тимур Миндич с семьей, говорится в расследовании. Бизнесмен, по данным журналистов, воспользовался чартерным бортом "Хокер", который имеет отношение к группе Приват.

На запросы издания, на каких основаниях авиация спецназначения была задействована в праздновании дня рождения главы ОП, журналисты на момент выхода расследования в эфир ответов не получили.

  • 17 ноября Bellingcat и The Insider опубликовали расследование об украинской операции против ЧВК Вагнера. Согласно материалу, украинским разведчикам под видом охранной компании при "Роснефти" удалось вывезти из России десятки ключевых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям в Украине. Спецоперация должна была завершиться принудительной посадкой самолета с боевиками в Украине. Но в последний момент по "предложению" главы ОП Андрея Ермака операцию "перенесли".
  • В ОП, реагируя на расследование Bellingcat, сказали, что Ермак не имеет полномочий отдавать приказы органам разведки, но мог "открыто настаивать в соответствующих форматах на аккуратном отношении" к договоренностям о прекращении огня на Донбассе.
  • Журналистка Янина Соколова опубликовала документы, которые, по ее словам, имеют отношение к проведению спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера. В документах говорится, что перенос даты задержания состоялся по "решению высшего военно-политического руководства Украины".

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский ГСЧС андрей ермак синегора
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