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Журналистка опубликовала "отчет" разведчиков о проведении операции по ЧВК Вагнера

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2021, 17:58
Журналистка опубликовала
Василий Бурба (скриншот видео Пресслужба Міноборони України, YouTube)

Журналистка Янина Соколова опубликовала документы, которые, по ее словам, имеют отношение к проведению спецоперации по задержанию наемников ЧВК Вагнера. В документах говорится, что перенос даты задержания состоялся по "решению высшего военно-политического руководства Украины".

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В частности, опубликованы якобы письмо на тот момент начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы тогдашнему министру обороны Андрею Тарану и якобы отчет о проведении "специального мероприятия "Авеню", составленный начальником спецрезерва ГУР и визированный Бурбой.

Соколова пишет, что документы "считает оригинальными". По ее словам, флешку с файлами ей "подкинули".

В "письме министру обороны", датированном 1 июля 2020 года, Бурба докладывает о том, что разведка получила данные о наемниках и доказательства их участия в войне на Донбассе, а также просит санкционировать проведение спецоперации по их задержанию.

Изложенные в документе факты о сборе информации о наемниках и запланированном способе их задержания не противоречат данным из расследования Bellingcat.

Журналистка опубликовала "отчет" разведчиков о проведении операции по ЧВК Вагнера

Журналистка опубликовала "отчет" разведчиков о проведении операции по ЧВК Вагнера

Журналистка опубликовала "отчет" разведчиков о проведении операции по ЧВК Вагнера

В завизированном Бурбой "отчете" о проведении операции также нет противоречий с расследованием Bellingcat. Кроме момента, который касается переноса вылета группы наемников из Минска в Стамбул, когда их должны были задержать, посадив самолет в Киеве.

В расследовании говорится, что за день до вылета вагнеровцев Бурба и замглавы СБУ Руслан Баранецкий пытались встретиться с президентом Владимиром Зеленским, однако он был занят и встреча не состоялась. Бурба и Баранецкий встретились с главой Офиса президента Андреем Ермаком. "По словам Бурбы, глава ОП Андрей Ермак предложил отложить операцию на неделю", – сказано в расследовании.

В июле 2020 года Зеленский достиг соглашения о прекращении огня на Донбассе. По словам Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе установлена не будет.

В документе же, опубликованном Соколовой, говорится, что перенос даты вылета наемников состоялся "после решения высшего военно-политического руководства Украины".

При этом в последней части "отчета", в "выводах и предложениях", сказано: "считать специальное мероприятие "Авеню" проведенным". Также указаны расходы оперативных средств. Всего на спецоперацию было потрачено 719 000 грн. Расходы "считать оправданными, целесообразными и подлежащими списанию установленным порядком", говорится в документе.

Журналистка опубликовала "отчет" разведчиков о проведении операции по ЧВК Вагнера

Журналистка опубликовала "отчет" разведчиков о проведении операции по ЧВК Вагнера

Журналистка опубликовала "отчет" разведчиков о проведении операции по ЧВК Вагнера

Журналистка опубликовала "отчет" разведчиков о проведении операции по ЧВК Вагнера

Журналистка опубликовала "отчет" разведчиков о проведении операции по ЧВК Вагнера
  • В ОП, реагируя на расследование Bellingcat, сказали, что Ермак не имеет полномочий отдавать приказы органам разведки, но мог "открыто настаивать в соответствующих форматах на аккуратном отношении" к договоренностям о прекращении огня на Донбассе.
  • Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что, по закону о разведке, приказы главам органов разведки могут отдавать якобы только президент и министр обороны. "Все остальные — это люди, которых я могу послушать и сделать по-своему", – сказал он.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский чвк вагнера василий бурба Янина Соколова андрей ермак вагнергейт
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