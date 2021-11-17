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Арахамия о расследовании Bellingcat: Глава разведки не обязан выполнять приказы Ермака

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2021, 23:50
Арахамия о расследовании Bellingcat: Глава разведки не обязан выполнять приказы Ермака - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Представители команды президента Владимира Зеленского утверждают, что он якобы не должен подтверждать или опровергать проведение спецслужбами каких-либо спецопераций, а на тот момент глава разведки Василий Бурба мог не выполнять "приказы" главы Офиса президента Андрея Ермака, если такие были. Об этом в эфире Украина 24 сказали советник главы ОА Алексей Арестович и глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

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"Закон об охране гостайны предусматривает, что сам факт проведения или непроведения спецопераций — это гостайна. То есть никто не может из тех, кто находится на госдолжностях, ни подтверждать, ни опровергать факт операции. Даже президент обязывается законом говорить невнятные речи, когда его прямо спрашивают об операции", – сказал Арестович на реплику о том, что Зеленский якобы опровергал проведение спецоперации по вагнеровцам. 

Арахамия заявил, что, по закону о разведке, приказы главам органов разведки может отдавать якобы только президент или министр обороны. "Все остальные — это люди, которых я могу послушать и сделать по-своему", – сказал он.

По опубликованному сегодня расследованию Bellingcat, глава Офиса президента Андрей Ермак на завершающем этапе операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера "предложил отложить" ее на неделю. Именно тогда президент Зеленский достиг соглашения о прекращении огня на Донбассе. По словам Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе установлена не будет. Когда операцию отложили, вагнеровцев задержал КГБ Беларуси, после чего диктатор Александр Лукашенко распорядился отдать их России. 

Советник главы ОП Михаил Подоляк, реагируя на расследование, заявил, что Ермак не имеет полномочий отдавать приказы органам разведки, но мог "открыто настаивать в соответствующих форматах на аккуратном отношении" к договоренностям о прекращении огня на Донбассе. 

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Вадим Ребрина
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чвк вагнера Давид Арахамия Алексей Арестович висилий бурба
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