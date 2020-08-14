Лукашенко передал России задержанных террористов ЧВК Вагнера

Президент Беларуси отдал России боевиков, которых Украина просила выдать ей как подозреваемых в терроризме

32 боевика ЧВК Вагнера, которых ранее под Минском задержали беларусские спецслужбы, уже находятся на территории России. Об этом сообщают российские СМИ, а также пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

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В Генпрокуратуре РФ уточнили, что Беларусь выдала вагнеровцев в соответствии с ходатайством генерального прокурора РФ Краснова.

Еще один задержанный под Минском боевик имеет белорусское гражданство, поэтому остался в Беларуси.

В сообщении сказано, что "компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан".

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Вадим Ребрина

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