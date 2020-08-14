Лукашенко передал России задержанных террористов ЧВК Вагнера
14.08.2020, 20:07
Задержание боевиков ЧВК Вагнера под Минском (скриншот видео)
Президент Беларуси отдал России боевиков, которых Украина просила выдать ей как подозреваемых в терроризме
32 боевика ЧВК Вагнера, которых ранее под Минском задержали беларусские спецслужбы, уже находятся на территории России. Об этом сообщают российские СМИ, а также пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
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В Генпрокуратуре РФ уточнили, что Беларусь выдала вагнеровцев в соответствии с ходатайством генерального прокурора РФ Краснова.
Еще один задержанный под Минском боевик имеет белорусское гражданство, поэтому остался в Беларуси.
В сообщении сказано, что "компетентные органы Российской Федерации продолжат разбираться с ситуацией, сложившейся вокруг этих граждан".
- 29 июля под Минском задержали 32 наемников из ЧВК Вагнера, на следующий день Совет безопасности РБ заявил, что на территории страны находятся еще 200 боевиков - их поиски продолжаются.
- 6 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пригласить генпрокуроров Украины и РФ в Минск по поводу задержанных вагнеровцев, а 9 августа объявил, что прокуроры не приехали, потому что "им наплевать на этих парней".
- 12 августа Украина запросила у Беларуси выдачу боевиков ЧВК Вагнера.
- 13 августа в СМИ появилась информация, что визит Венедиктовой в Минск по вагнеровцам сорвала беларусская сторона.
- У генпрокурора Ирины Венедиктовой сообщили, что официально ее не приглашали в Минск для обсуждения вопроса о выдаче боевиков ЧВК Вагнера.
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