"Им наплевать на этих парней": Лукашенко о неприезде прокуроров по вагнеровцам

По словам президента Беларуси, генпрокуроры Украины и РФ так и не приехали на встречу в Минск по вопросу боевиков ЧВК Вагнера

Генеральные прокуроры Украины и России не приехали в столицу Беларуси, чтобы решить вопрос с боевиками ЧВК Вагнера, задержанными под Минском 29 июля. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал журналистам после голосования на одном из избирательных участков, передает Интерфакс-Запад.

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"Им наплевать на этих ребят", - подчеркнул он, в то же время отметив, что договорился с Владимиром Путиным "разобраться по боевикам".

Комментируя ситуацию с задержанными вагнеровцами, Лукашенко также сказал, что, возможно, ситуацию "спровоцировала третья сторона". "Мне все равно, это вторично. Главное, чтоб не устроили пожар в центре Минска", - отметил глава республики.

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Дарья Мостовая

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