"Им наплевать на этих парней": Лукашенко о неприезде прокуроров по вагнеровцам
По словам президента Беларуси, генпрокуроры Украины и РФ так и не приехали на встречу в Минск по вопросу боевиков ЧВК Вагнера
Генеральные прокуроры Украины и России не приехали в столицу Беларуси, чтобы решить вопрос с боевиками ЧВК Вагнера, задержанными под Минском 29 июля. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал журналистам после голосования на одном из избирательных участков, передает Интерфакс-Запад.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Им наплевать на этих ребят", - подчеркнул он, в то же время отметив, что договорился с Владимиром Путиным "разобраться по боевикам".
Комментируя ситуацию с задержанными вагнеровцами, Лукашенко также сказал, что, возможно, ситуацию "спровоцировала третья сторона". "Мне все равно, это вторично. Главное, чтоб не устроили пожар в центре Минска", - отметил глава республики.
- 29 июля возле Минска задержали более 30 российских наемников ЧВК Вагнера по подозрению в подготовке массовых беспорядков.
- 31 июля Беларусь передала Украине списки задержанных боевиков.
- 1 августа в белорусской следственной группе заявили, что задержанные наемники РФ дают противоречивые показания.
- 6 августа Лукашенко поручил пригласить в Минск по вопросу задержанных боевиков ЧВК Вагнера генпрокурора Украины Ирину Венедиктову. В случае отказа генпрокуроров Украины и РФ приехать, вопрос пообещали "решить без них".
Читайте также: Лукашенко о выдаче вагнеровцев Украине: Никого не выдадим, пока не докажут вину
Комментарии