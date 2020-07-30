Власти Беларуси связали ЧВК "Вагнера" и оппозиционеров: открыто уголовное дело

Наемников из ЧВК "Вагнера" задержали по делу о подготовке массовых беспорядков, в нем фигурирует Тихановский. Его жена - основной соперник Лукашенко

Наемников частной военной компании "Вагнера" подозревают в подготовке массовых беспорядков, также дело открыто против белорусских оппозиционеров. Об этом сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.

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В Следственном комитете Беларуси агентству сообщили, что дело открыто "в отношении Н. Статкевича, С. Тихановского и иных лиц... по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера".

Николай Статкевич - белорусский политик, лидер незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии. В начале июня его приговорили к лишению свободы на 15 суток за якобы участие в пикете, до которого он не успел доехать - его задержали мужчины в штатском.

Сергей Тихановский - белорусский оппозиционный блогер, в данный момент находится под стражей до 29 сентября. Он был задержан 29 мая во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты, за якобы причинение телесных повреждений сотрудникам МВД.

Жена Тихановского Светлана выдвинулась кандидатом в президенты вместо мужа с обещанием в случае победы обеспечить честные выборы в Беларуси, на ее предвыборные митинги собираются тысячи человек.

8 мая белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.

назначил 14 июля ЦИК Беларуси отказалась регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико открыли дело о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов.

регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. После этого в городах Беларуси прошли акции протеста . В полиции сообщили о более 250 задержанных. Часть из них отпустили, другие же находятся в изоляторе.

. В полиции сообщили о более 250 задержанных. Часть из них отпустили, другие же находятся в изоляторе. Вчера "Альфа" КГБ Беларуси задержала под Минском более 30 боевиков ЧВК "Вагнера" . В Совбезе страны заявили, что на них открыто дело за подготовку к теракту

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Денис Юдин

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