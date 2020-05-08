В Беларуси определились с датой президентских выборов

Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа. Об этом сообщило местное издание naviny.by.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко еще осенью 2019 года заявил о намерении баллотироваться на шестой срок, подчеркнув, что "не обидится", если люди его не поддержат. Он также отметил, что оснований для переноса президентских выборов в Беларуси нет и они должны состояться в установленные конституцией страны сроки.

В соответствии с белорусским законодательством выборы президента должны состояться не позднее 30 августа.

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В ноябре 2019 года Лукашенко назвал условия неучастия в выборах.

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