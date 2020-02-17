Как белорусы реагируют на портрет Лукашенко в лифте: видео

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Самой неожиданной реакцией на изображение президента в лифте минской многоэтажки была реакция детей

В Беларуси решили повторить российский пранк с портретом президента в лифте жилого дома. YouTube-канал "Усы Лукашенко" показал реакцию жителей минской многоэтажки на портрет Александра Лукашенко.

Большинство жителей дома реагировали на президента в их лифте недоумением, кто-то снимал на телефон, кто-то пытался выяснить, каким именно образом изображение прикрепили к стене, кто-то просто смеялся.

Самой неожиданной оказалась реакция детей.

Девочка лет шести, которая зашла в лифт с мамой, сказала: "Как можно вешать в лифте картину? Это же не дом!".

Мальчик-подросток неразборчиво произнес какую-то фразу, прикоснулся к усам Лукашенко, а потом провел рукой по голове президента, будто поправляя ему волосы.

Девушка примерно 16-и лет, выходя из лифта, нежно прикоснулась к подбородку Лукашенко.

Неделю назад российский блогер Башир Дохов повесил в лифте одной из многоэтажек Москвы портрет президента РФ Владимира Путина. Большинство людей негативно отнеслись к совместной поездке с ним.

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Теги: пранк, беларусь, александр лукашенко, минск
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