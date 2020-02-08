Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

У большинства пассажиров портрет президента РФ в лифте вызвал негативные эмоции и раздражение

Российский блогер Башир Дохов повесил в лифте одной из многоэтажек Москвы портрет президента РФ Владимира Путина. Большинство людей негативно отнеслись к совместной поездке с ним. Видео опубликовано на YouTube-канале Блог Бабули.

Первый зашедший в лифт мужчина нецензурно выругался, увидев президента РФ. Вторая женщина, заметив портрет, задалась вопросом: "Ой, ну что это".

Одна девушка даже решила в шутку помолиться портрету. К концу видео портрет упал и испугал пассажира лифта, который повесил его обратно. Часть людей восприняла розыгрыш с юмором.

  • В ноябре 2019 года сообщалось, что недовольных политикой Путина россиян стало вдвое больше, чем в 2014 году. 

Читайте также: Сюр. Украинка сняла стеб на "ласковую украинизацию", а сотни юзеров приняли его за правду

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: пранк, владимир путин, лифт, реакция, портрет
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"Твою мать". Реакция россиян на портрет Путина в лифте: видео
"Твою мать". Реакция россиян на портрет Путина в лифте: видео
Леброн повторил легендарный данк Брайанта спустя 19 лет: видео
Леброн повторил легендарный данк Брайанта спустя 19 лет: видео
Что внутри Нептуна. Ракетный комплекс с необычного ракурса: видео
Что внутри Нептуна. Ракетный комплекс с необычного ракурса: видео
В домах Старого Киева есть уникальные подъезды. Как они выглядят? Рассказ-экскурсия
Моряки приносят Украине $3 млрд в год. Они могут потерять работу
Мнение Моряки приносят Украине $3 млрд в год. Они могут потерять работу
Хотите, чтобы команда работала на максимуме? Учитесь делегировать
Мнение Хотите, чтобы команда работала на максимуме? Учитесь делегировать
Популярное
фото/видео
"Твою мать". Реакция россиян на портрет Путина в лифте: видео
"Твою мать". Реакция россиян на портрет Путина в лифте: видео
Леброн повторил легендарный данк Брайанта спустя 19 лет: видео
Леброн повторил легендарный данк Брайанта спустя 19 лет: видео 14:40
Что внутри Нептуна. Ракетный комплекс с необычного ракурса: видео
Что внутри Нептуна. Ракетный комплекс с необычного ракурса: видео 07.02.20, 13:49
Нардеп Тищенко увлекся Instagram и не успел проголосовать: видео
Нардеп Тищенко увлекся Instagram и не успел проголосовать: видео 07.02.20, 13:34
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 