"Твою мать". Реакция россиян на портрет Путина в лифте: видео

Российский блогер Башир Дохов повесил в лифте одной из многоэтажек Москвы портрет президента РФ Владимира Путина. Большинство людей негативно отнеслись к совместной поездке с ним. Видео опубликовано на YouTube-канале Блог Бабули.

Первый зашедший в лифт мужчина нецензурно выругался, увидев президента РФ. Вторая женщина, заметив портрет, задалась вопросом: "Ой, ну что это".

Одна девушка даже решила в шутку помолиться портрету. К концу видео портрет упал и испугал пассажира лифта, который повесил его обратно. Часть людей восприняла розыгрыш с юмором.

В ноябре 2019 года сообщалось, что недовольных политикой Путина россиян стало вдвое больше, чем в 2014 году.

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