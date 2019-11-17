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Лукашенко назвал условие неучастия в выборах президента Беларуси

Лукашенко назвал условие неучастия в выборах президента Беларуси - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)
17.11.2019, 15:52

Президент Беларуси сказал, что будет "переживать", если люди выступят категорически против его кандидатуры на следующих выборах

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что будет баллотироваться на президентских выборах 2020 года. Он сказал о этом 17 ноября после голосования на парламентских выборах, происходящих в Беларуси. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Я свою кандидатуру предложу на этих выборах. Но, если люди категорически будут против, я возражать не буду, хотя, конечно, немного переживать буду", - сказал Лукашенко.

По данным главы ЦИК Беларуси, выборы президента в стране должны пройти 30 августа 2020.

Лукашенко руководит страной 25 лет. Ни одни президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015), за исключением выборов 1994 года, на которых его впервые избрали президентом Беларуси, не были признаны справедливыми.

  • Сегодня Беларуси проходят выборы в Палату представителей - нижнюю палату Национального собрания. Они должны были состояться в следующем году. Однако ранее президент страны Лукашенко объявил, что они пройдут осенью, а в следующем году состоятся выборы главы государства.

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