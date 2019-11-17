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В Беларуси проходят парламентские выборы

В Беларуси проходят парламентские выборы - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)
17.11.2019, 10:22

Палата представителей Национального собрания избирается на четыре года

В Беларуси 17 ноября проходят выборы в Палату представителей - нижнюю палату Национального собрания. Об этом сообщает Радио Свобода.

Открыто около шести тысяч участков для голосования, в том числе 46 иностранных.

Отмечается, что выборы 110 депутатов Палаты представителей проводятся только по одномандатным избирательным округам, партийных списков на выборах в Беларуси никогда не было. На этот раз для участия в выборах было зарегистрировано 560 кандидатов, в том числе от трудовых коллективов и политических партий.

Избранным считается кандидат, получивший наибольшее количество голосов. Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины избирателей округа, внесенных в списки.

На нынешних выборах смогут проголосовать более 6,5 млн граждан Беларуси. Около 36% избирателей проголосовали досрочно в период с 12 по 16 ноября.

ЦИК не фиксировал существенных нарушений на досрочном голосовании. Однако наблюдатели утверждали, что официальные данные о явке, опубликованные Центризбиркомом по итогам четырех дней досрочного голосования, завышены более чем вдвое. Всего наблюдатели зафиксировали 461 нарушение избирательного законодательства.

На участках для голосования работают тысячи наблюдателей. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что обнародует предварительный отчет своей наблюдательной миссии 18 ноября.

Выборы в парламент Беларуси должны были состояться в следующем году. Однако ранее президент страны Александр Лукашенко объявил, что они пройдут осенью, а в следующем году состоятся выборы главы государства.

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Справка. Палата представителей Национального собрания избирается на четыре года. В истории суверенной Беларуси парламентские выборы проводились в 1995, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 годах. После 1995 года ни одни выборы не были признаны ОБСЕ как свободные и демократические.

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выборы беларусь александр лукашенко
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