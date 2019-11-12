Лукашенко объяснил, почему в Беларуси не отменяют смертную казнь

Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что жители республики не поддерживают отмену смертной казни в стране. Об этом он сказал на брифинге в Вене, отвечая на соответствующий вопрос.

Лукашенко подчеркнул, что Минск не может безразлично относиться к требованиям Евросоюза отменить смертную казнь. "Мы очень часто проводим опросы по поводу отмены смертной казни. Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось. Стоит вопрос, стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдум, чтобы получить отрицательный ответ. Думаю, не стоит", - сказал белорусский президент.

По его словам, страна двигается по плану работы с обществом в данном вопросе и спешка в нем может навредить. "Референдум решил эту проблему. Референдум ввел смертную казнь в Беларуси. Только референдум может ее отменить. Мы в этом направлении двигаемся", - заявил Лукашенко.

Справка. Беларусь является единственной страной в Европе и СНГ, где действует смертная казнь как вид наказания за тяжкие преступления. Ее применяют в виде расстрела в отношении мужчин 18-65 лет. За существование смертной казни страну неоднократно критиковали международные организации, в том числе ЕС. В 2019 году в Беларуси было вынесено три смертных приговора, в 2018-м - четыре.

Согласно данным опроса, проведенного социологической группой Рейтинг, с реди лидеров других государств украинцы лучше всего относятся к президенту Беларуси.

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