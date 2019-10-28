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Лукашенко предупредил НАТО: Можем нанести неприемлемый ущерб

Лукашенко предупредил НАТО: Можем нанести неприемлемый ущерб - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)
28.10.2019, 16:57

По словам президента Беларуси, переброска американских танков к белорусской границе – "демонстративный прецедент"

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на размещение танков США на полигоне в Пабраде близ литовско-белорусской границы. Об этом он рассказал на совещании с руководителями силовых ведомств, передает Белта.

"Все должны понимать: если они с нами соберутся воевать, то мы будем ориентироваться на то, что можем нанести этим противникам неприемлемый ущерб. Я не хочу конкретизировать, чтобы мои кости потом не перемывали разные блогеры и сутенеры. Мы как военные люди понимаем, что такое неприемлемый ущерб. Для этого у нас тоже есть оружие. Это надо понимать", - рассказал президент.

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Лукашенко также предупредил Литву, что у Беларуси есть "достаточно сил и средств" для "асимметричного ответа". Кроме того, он подчеркнул, что белорусская армия "не будет смотреть в паспорта" в случае агрессии.

"Американцы должны понимать: не дай бог, какое-то столкновение, то мы (люди военные) в паспорта смотреть не будем. Кто против нас будет воевать - американцы, литовцы, немцы или еще кто-то… Мы в паспорта не смотрим", - заявил он.

При этом Лукашенко добавил, что Беларусь – "миролюбивое государство", которое не хочет "бряцать оружием".

Справка. Американский танковый батальон дислоцируется в Пабраде на ротационной основе для участия в масштабных маневрах НАТО преимущественно на территории ФРГ и Польши. В учениях будет задействовано почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран. По данным Минобороны Литвы, в составе танкового батальона США, который размещается в Пабраде, - около 500 военнослужащих, 30 танков Abrams, 25 боевых машин пехоты Bradley и 70 колесных транспортных средств.

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