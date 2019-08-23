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После взрыва ракеты и радиации в РФ. Путин снова грозит США

После взрыва ракеты и радиации в РФ. Путин снова грозит США - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)
23.08.2019, 14:30

Несмотря на недавние неудачные испытания, президент страны-агрессора России обещает продолжать разработку нового вооружения

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет работать над созданием ракет средней и меньшей дальности. Об этом он сказал на совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

Путин уточнил, что РФ будет разрабатывать "не имеющие аналогов в мире системы новейшего вооружения".

"Мы были просто вынуждены и были обязаны обеспечить безопасность нашего народа и нашей страны. Мы это (разработку нового вооружения, – ред.) делаем сейчас и, безусловно, будем делать в будущем", - подчеркнул он.

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По словам Путина, на такие меры он идет вынужденно - после американских испытаний крылатой ракеты, запрещенной деанонсированным Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности.

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Президент России поручил МИД, Минобороны и другим профильным ведомствам проанализировать риски и принять "симметричные шаги".

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