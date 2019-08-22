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"Фукусимские крабы". В РФ объяснили наличие радиации в теле врача

"Фукусимские крабы". В РФ объяснили наличие радиации в теле врача - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos
22.08.2019, 12:31

Врачи объяснили, откуда в теле врача, предоставлявшего помощь пострадавшим при взрыве в Архангельской области, появился цезий-137

Специалисты российского федерального медицинского центра имени Бурназяна сообщили врачу Архангельской областной больницы, который помогал пострадавшим при взрыве на полигоне под Северодвинском, что обнаруженный в его организме радиоактивный цезий-137 появился после отпуска специалиста в Таиланде. Об этом российскому изданию Медуза на условиях анонимности сообщил коллега пострадавшего медика.

"Где Таиланд, там и Япония. Ты просто объелся фукусимских крабов", - сказали ему при обследовании.

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Однако собеседник Медузы считает, что на самом деле врач надышался цезием. По его словам, медиков обманули, сообщив, что доставленные в больницу пациенты были дезактивированы и не представляют опасности.

Ранее у врача Архангельской областной больницы, лечившего пострадавших при взрыве ракеты 8 августа, обнаружили в мышечной ткани радиоактивный цезий-137.

Справка. В 2011 году в результате землетрясения была повреждена АЭС в японском городе Фукусима. После аварии в океан ежедневно сливалось по 300 тонн зараженной воды.

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радиация архангельск Северодвинск буревестник ядерный реактор ненокса
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