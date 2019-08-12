Ученые в РФ признали: на полигоне взорвался малый ядерный реактор

Ученые из российского федерального ядерного центра (РФЯЦ) - всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики заявляют, что причиной гибели ученых-испытателей на военном полигоне в Архангельской области, стал взрыв малогабаритного ядерного реактора - часть двигателя объекта военного назначения. Об этом сообщает Фонтанка.

Заявление ученых идет вразрез с официальной позицией Министерства обороны РФ, где ранее заявили, что взрыв произошел во время "испытаний жидкостной реактивной двигательной установки".

Руководитель ядерного центра Валентин Костюков рассказал, что трагедия произошла не на береговой части полигона, как ранее утверждали в Минобороны, а в акватории Белого моря. Подготовка к испытанию нового оружия, по его словам, длилась больше года.

"Цепь трагических случайностей, неопределенностей, ... случилось. По предварительному анализу мы видели, что они боролись за то, чтобы взять ситуацию в руки. Но, к сожалению, это не удалось", - заявил Костюков.

Сейчас, по словам руководителя ядерного центра, продолжается расследование инцидента.

Заместитель директора РФЯЦ Александр Чернышев заявил, что произошедшее - это реализовавшийся "непрогнозируемый сценарий": "Установили прямыми измерениями на Севмаше, что радиационное повышение фона было в два раза и длилось не более часа. Никаких остаточных радиоактивных загрязнений ни наши эксперты, ни внешние эксперты не зарегистрировали".

Научный руководитель РФЯЦ Вячеслав Соловьев рассказал, что исследования и разработки Минобороны проводятся в рамках научной программы Саровского ядерного центра.

По словам Соловьева, одно из направлений - это создание малогабаритных источников энергии с использованием радиоактивных делящихся материалов: "Мы сейчас пытаемся разобраться, работаем в тесном контакте с государственной комиссией, анализируем всю цепь событий для того, чтобы и оценить масштаб аварии, и понять ее причины, чтобы исключить возможность подобных аварий в будущем".