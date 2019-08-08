В России на военном объекте произошел взрыв: есть погибшие

Иллюстративное фото: mchs.gov.ru

обновлено

На полигоне в Архангельской области РФ произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Об этом сообщают росСМИ.

По данным Минобороны РФ, погибли двое человек, шестеро ранены. "У воинской части также слышны взрывы", - сказал источник российского Интерфакса.

Инцидент произошел на военном объекте вблизи населенного пункта Ненокса. Власти Архангельской области подтвердили инцидент на военном объекте.

Ранее сообщалось, что травмы различной степени тяжести получили до 15 человек.

В военном ведомстве подчеркнули, что радиационная обстановка в районе происшествия оценивается как нормальная.