В Сибири горит артиллерийский арсенал армии РФ: видео

На территории воинской части №74008 армии России в Ачинском районе Красноярского края горят склады с артиллерийскими боеприпасами. Об этом пишут региональные СМИ, пропагандистское агентство РФ ТАСС сообщает об автобусах для эвакуации жителей окрестных населенных пунктов.

Полиция перекрыла дорогу из Ачинска в Назарово.

"В радиусе нескольких километров стали наблюдать большие языки пламени <...> Говорили про 150-й калибр <...> Очевидцы рассказывают, что там остались престарелые бабульки и дедульки, которые не могут выйти из квартир. Очевидцы говорят, что дома жилые уже горят. Окна выбиты вообще все", - сообщает главред телеканала trk7.ru.

Пресс-службы ЦВО Минобороны страны-оккупанта России позднее сообщила, что "возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам" произошло около 13:00 по Киеву.

Ресурс ngs24.ru отмечает, что расстояние от Ачинска до Каменки составляет 11,2 км, "тем не менее, до города докатывается взрывная волна". Также сообщается, что разрывы на арсенале слышат даже в Боготоле - это 80 км от в/ч.

Идет эвакуация всех населенных пунктов в радиусе 20 км от места взрыва.

Двое человек пострали от осколочных ранений во время взрывов под Ачинском



— Эта войсковая часть находится в лесу, склады тут огромные: внутри артеллерийские, реактивные, танковые снаряды, птуры, рассказывает очевидец Борусу



Все подробности: https://t.co/l7HFgduIBA pic.twitter.com/133haDg5mT — bad siberian (@bigup_universe) August 5, 2019

В/ч находится в лесу, рассказал очевидец российскому Telegram-каналу Борус, и "склады тут огромные: внутри артеллерийские, реактивные, танковые снаряды, птуры".

В/ч со складами на карте района (нажмите, чтобы увеличить):

На 3 августа на территории РФ было более 500 очагов возгорания в лесах на общей площади свыше 3 млн гектаров. NASA опубликовало карту распространения дыма от пожара в Сибири: он дошел до Канады и США.

Фото: соцсети, ТК ОСА

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