В Сибири увеличивается площадь лесных пожаров

Дым от лесных пожаров в Сибири (фото - NASA/ЕРА)

На территории Сибири продолжают действовать почти 500 очагов возгорания, площадь пожаров постепенно увеличивается, сообщает Эхо Москвы.

Очаги пытаются ликвидировать с помощью авиации.

За прошедшие сутки локализована лишь десятая часть, сообщили в МЧС России. За сутки самолеты сбросили боле 1,5 тысяч тонн воды.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в Якутии, Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии.

Власти утверждают, что заселенным территориям огонь не угрожает, однако около 180 населенных пунктов в пяти регионах оказались в зоне задымления.

В МЧС заявляют, что в распространении пожара виноваты местные власти, которые "не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов".

Как сообщалось ранее, в Красноярском крае и Иркутской области России будут вызвать искусственные осадки, чтобы потушить лесные пожары.

31 июля были опубликованы видео масштабных пожаров в Сибири.

Американское космическое агентство NASA опубликовало карту распространения дыма от пожара в Сибири: он дошел до Канады и США.

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