В Сибири увеличивается площадь лесных пожаров

На территории Сибири продолжают действовать почти 500 очагов возгорания, площадь пожаров постепенно увеличивается, сообщает Эхо Москвы.
Очаги пытаются ликвидировать с помощью авиации.
За прошедшие сутки локализована лишь десятая часть, сообщили в МЧС России. За сутки самолеты сбросили боле 1,5 тысяч тонн воды.
Наиболее сложная ситуация сохраняется в Якутии, Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии.
Власти утверждают, что заселенным территориям огонь не угрожает, однако около 180 населенных пунктов в пяти регионах оказались в зоне задымления.
В МЧС заявляют, что в распространении пожара виноваты местные власти, которые "не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов".
Как сообщалось ранее, в Красноярском крае и Иркутской области России будут вызвать искусственные осадки, чтобы потушить лесные пожары.
31 июля были опубликованы видео масштабных пожаров в Сибири.
Американское космическое агентство NASA опубликовало карту распространения дыма от пожара в Сибири: он дошел до Канады и США.
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