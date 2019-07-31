Сибирь по-прежнему в огне: видео

В Сибири продолжаются лесные пожары на трех миллионах гектаров леса. Один из множества роликов опубликован на YouTube-канале Дневник Данчеса.

Еще одно видео, на котором очевидец проезжает на автомобиле по "огненному коридору", было опубликовано на канале Rob, быстро набрало популярность.

Пользователь Snow Lynx опубликовал видео, где утверждается, что огонь дошел и до Урала.

Смог от лесных пожаров окутал и города, лежащие в Сибири и на Урале. Об этом свидетельствует видео Вячеслава Каулье, который запечатлел Екатеринбург, окутанный дымом от пожаров.

Лесные пожары в России зафиксированы в десяти регионах: в Иркутской и Тюменской областях, в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском крае, в Якутии, Бурятии и в Ямало-Ненецком автономном округе. Около 90% из них не тушат из-за "экономической нецелесообразности".

Ранее российский губернатор заявил, что тушить лесные пожары "бесполезно и где-то даже и вредно".

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