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Сюр. Губернатор в РФ: Лесные пожары где-то даже вредно тушить

Сюр. Губернатор в РФ: Лесные пожары где-то даже вредно тушить - Фото
Фото: скриншот из видео
29.07.2019, 16:41

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что лесные пожары - это обычное природное явление

Губернатор Красноярского края страны-оккупанта РФ Александр Усс, отвечая на вопрос об экономической целесообразности тушения лесных пожаров, заявил, что лесные пожары - это "обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно и где-то даже и вредно". Об этом сообщает телеканал Дождь.

Усс сравнил пожары с такими природными явлениями, как метель или айсберг. 

"Никому же не приходит в голову топить айсберг, чтобы у нас было потеплее?", - подметил российский губернатор.

По его мнению, посылать людей тушить огонь в нынешней ситуации значит "подвергать их бессмысленной опасности". Усс добавил, что в его крае имеются лишь небольшие очаги возгораний, а вся "драматизация" связана "с высоким уровнем задымления". 

В конце речи губернатор пожелал "всем хорошего ветра и хорошего настроения".

На данный момент общая площадь пожаров в России превысила 3 млн гектаров. Издание уточняет, что большинство пожаров не тушат — согласно приказу Минприроды от 2015 года, региональные власти могут не тушить лесные пожары, если они не угрожают населенным пунктам, объектам экономики и если «прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред».

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