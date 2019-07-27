Горит Сибирь, ее не тушат. 3 млн га в России объяты огнем: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Лесные пожары сейчас зафиксированы в десяти регионах, на 90% территории их не тушат из-за "экономической нецелесообразности"

Видео: РБК

В Сибири горит 3 млн гектаров лесов. Дым уже доходит до уральских городов и Поволжья, но большинство пожаров не тушится, пишет Би-Би-Си.

По данным Авиалесоохраны, лесные пожары сейчас зафиксированы в десяти регионах: в Иркутской и Тюменской областях, в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском крае, в Якутии, Бурятии и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Основная площадь горения приходится на Якутию - более 1,2 млн га. Более 1 млн га горит в Красноярском крае и порядка 700 000 га - в Иркутской области.

"Это катастрофа. Больше 90% приходится на так называемые зоны контроля, по ним принято решение не тушить. Именно это привело к таким площадям пожаров. Пожары, которые тушат по всей стране - это порядка 100-150 000 га", - говорит руководитель противопожарной программы Гринпис России Григорий Куксин.

Такое решение принято в связи с тем, что основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба.

Куксин подчеркивает, что ситуация вышла из-под контроля именно из-за того, что изначально было принято решение не тушить пожары, "пока они маленькие".

Площадь пожаров продолжает расти. Пользователи соцсетей отмечают, что, судя по карте, горит пятая часть России.

Отправить:
Распечатать:
Теги: пожар, видео, происшествие
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Горит Сибирь, ее не тушат. 3 млн га в России объяты огнем: видео
Горит Сибирь, ее не тушат. 3 млн га в России объяты огнем: видео
Японцы разбавили выпивкой топливо и не долетели в космос: видео
Японцы разбавили выпивкой топливо и не долетели в космос: видео
Спецназ ВСУ отработал десантирование в Восточной Европе: видео
Спецназ ВСУ отработал десантирование в Восточной Европе: видео
Медиарынок Хотите продать Tesla или выиграть выборы? Снимайте сериал
Люди с огнем в глазах: как находить по-настоящему крутых профи
Мнение Люди с огнем в глазах: как находить по-настоящему крутых профи
Почему в Сирии началась война: экономические причины
Экономика Почему в Сирии началась война: экономические причины
Популярное
фото/видео
Горит Сибирь, ее не тушат. 3 млн га в России объяты огнем: видео
Горит Сибирь, ее не тушат. 3 млн га в России объяты огнем: видео
Японцы разбавили выпивкой топливо и не долетели в космос: видео
Японцы разбавили выпивкой топливо и не долетели в космос: видео 08:40
Спецназ ВСУ отработал десантирование в Восточной Европе: видео
Спецназ ВСУ отработал десантирование в Восточной Европе: видео 26.07.19, 22:47
Как "Заря" обыгрывала "Будучность": видео
Как "Заря" обыгрывала "Будучность": видео 26.07.19, 07:20
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 