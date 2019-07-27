Горит Сибирь, ее не тушат. 3 млн га в России объяты огнем: видео

Видео: РБК

В Сибири горит 3 млн гектаров лесов. Дым уже доходит до уральских городов и Поволжья, но большинство пожаров не тушится, пишет Би-Би-Си.

По данным Авиалесоохраны, лесные пожары сейчас зафиксированы в десяти регионах: в Иркутской и Тюменской областях, в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском крае, в Якутии, Бурятии и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Основная площадь горения приходится на Якутию - более 1,2 млн га. Более 1 млн га горит в Красноярском крае и порядка 700 000 га - в Иркутской области.

"Это катастрофа. Больше 90% приходится на так называемые зоны контроля, по ним принято решение не тушить. Именно это привело к таким площадям пожаров. Пожары, которые тушат по всей стране - это порядка 100-150 000 га", - говорит руководитель противопожарной программы Гринпис России Григорий Куксин.

Такое решение принято в связи с тем, что основная часть пожаров приходится на труднодоступные районы, где стоимость тушения превышает размер возможного ущерба.

Куксин подчеркивает, что ситуация вышла из-под контроля именно из-за того, что изначально было принято решение не тушить пожары, "пока они маленькие".

Площадь пожаров продолжает расти. Пользователи соцсетей отмечают, что, судя по карте, горит пятая часть России.