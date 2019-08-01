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Пожары в Сибири. Россияне нашли выход – будут вызывать дождь

Пожары в Сибири. Россияне нашли выход – будут вызывать дождь - Фото
Дым от пожаров в Сибири (фото - NASA/ЕРА)
01.08.2019, 13:50

Масштабные пожары надеются потушить, искусственно вызвав осадки

В Красноярском крае и Иркутской области России будут вызвать искусственные осадки, чтобы потушить лесные пожары. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на пресс-службу пресс-службу федеральной "Авиалесоохраны".

"Сегодня, 1 августа, специальный самолет-зондировщик Ан-26 взлетел в Иркутске и взял курс на север Иркутской области. Там, в районе действия лесных пожаров в Казачинско-Ленском, Киренском и Усть-Кутском районах, наблюдаются условия для развития облачности, пригодной для проведения работ по искусственному вызыванию осадков в целях борьбы с лесными пожарами", - сообщили в ведомстве.

Осадки будут вызваны при помощи запуска в облака специальных пиропатронов с йодистым серебром.

После дозаправки в Усть-Куте самолет "Авиалесоохраны" полетит в Эвенкийский район Красноярского края. Там, по оценкам специалистов, тоже накопились пригодные для искусственного вызывания дождя облака.

По состоянию на 1 августа на территории РФ зафиксировано почти 470 возгораний в лесах общей площадью свыше 2,9 млн гектаров. Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии, одном районе Якутии.

31 июля были опубликованы видео масштабных пожаров в Сибири.

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