Пожары в Сибири. Россияне нашли выход – будут вызывать дождь

Дым от пожаров в Сибири (фото - NASA/ЕРА)

В Красноярском крае и Иркутской области России будут вызвать искусственные осадки, чтобы потушить лесные пожары. Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на пресс-службу пресс-службу федеральной "Авиалесоохраны".

"Сегодня, 1 августа, специальный самолет-зондировщик Ан-26 взлетел в Иркутске и взял курс на север Иркутской области. Там, в районе действия лесных пожаров в Казачинско-Ленском, Киренском и Усть-Кутском районах, наблюдаются условия для развития облачности, пригодной для проведения работ по искусственному вызыванию осадков в целях борьбы с лесными пожарами", - сообщили в ведомстве.

Осадки будут вызваны при помощи запуска в облака специальных пиропатронов с йодистым серебром.

После дозаправки в Усть-Куте самолет "Авиалесоохраны" полетит в Эвенкийский район Красноярского края. Там, по оценкам специалистов, тоже накопились пригодные для искусственного вызывания дождя облака.

По состоянию на 1 августа на территории РФ зафиксировано почти 470 возгораний в лесах общей площадью свыше 2,9 млн гектаров. Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии, одном районе Якутии.

31 июля были опубликованы видео масштабных пожаров в Сибири.

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