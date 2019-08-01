Трамп предложил Путину помощь в ликвидации пожаров в Сибири

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил помощь в ликвидации пожара в Сибири. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В пресс-службе уточнили, что вчера вечером состоялся телефонный разговор Путина с Трампом по инициативе американской стороны.

"Президент США предложил оказать содействие России в борьбе с лесными пожарами в Сибири", - уточняется в сообщении.

Путин ответил Трампу, что российская сторона при необходимости им воспользуется.

Путин сообщил Трампу, что уже сейчас в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. По докладам МЧС России, с определенными сложностями, но при этом решаются вопросы с дозаправкой и размещением самолетов и вертолетов.

31 июля 2019 года сообщалось, что в Сибири продолжаются лесные пожары на трех миллионах гектаров леса.