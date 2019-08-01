Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Трамп предложил Путину помощь в ликвидации пожаров в Сибири

Трамп предложил Путину помощь в ликвидации пожаров в Сибири - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
01.08.2019, 06:42

В Кремле отметили, что телефонный разговор двух президентов состоялся вчера, 31 июля

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предложил помощь в ликвидации пожара в Сибири. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В пресс-службе уточнили, что вчера вечером состоялся телефонный разговор Путина с Трампом по инициативе американской стороны.

"Президент США предложил оказать содействие России в борьбе с лесными пожарами в Сибири", - уточняется в сообщении.

Путин ответил Трампу, что российская сторона при необходимости им воспользуется.

Путин сообщил Трампу, что уже сейчас в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. По докладам МЧС России, с определенными сложностями, но при этом решаются вопросы с дозаправкой и размещением самолетов и вертолетов.

31 июля 2019 года сообщалось, что в Сибири продолжаются лесные пожары на трех миллионах гектаров леса.

 

Напишите нам
дональд трамп владимир путин пожары сибирь
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 