Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Дым от пожара в Сибири дошел до Америки – карта от NASA

Дым от пожара в Сибири дошел до Америки – карта от NASA - Фото
Дым от лесных пожаров в Сибири (фото - NASA/ЕРА)
01.08.2019, 19:49

Дым дошел до Аляски, берегов Канады и некоторых штатов США

Дым от пожаров в Сибири распространился на Аляску и в некоторые части западного побережья Канады, сообщает американское космическое агентство NASA.

Снимки агентство сделало при помощи приборов на спутнике 30 и 31 июля.

Нажмите, чтобы увеличить:

Карта - NASA

Как сообщил ученый-атмосферщик из Центра космических полетов имени Годдарда NASA (штат Мэриленд) Колин Сефтор, приборы зафиксировали дым от пожаров в Сибири, простирающийся через восточную часть России, на Аляску (возможно, смешанный с дымом от местных пожаров), вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем над Ванкувером и Сиэтлом.

Ранее сегодня сообщалось, что в Красноярском крае и Иркутской области России будут вызвать искусственные осадки, чтобы потушить лесные пожары. 

31 июля были опубликованы видео масштабных пожаров в Сибири.

Читайте также: Трамп предложил Путину помощь в ликвидации пожаров в Сибири

Напишите нам
nasa пожар сибирь
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 