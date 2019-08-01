Дым от пожара в Сибири дошел до Америки – карта от NASA

Дым от лесных пожаров в Сибири (фото - NASA/ЕРА)

Дым от пожаров в Сибири распространился на Аляску и в некоторые части западного побережья Канады, сообщает американское космическое агентство NASA.

Снимки агентство сделало при помощи приборов на спутнике 30 и 31 июля.

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Карта - NASA

Как сообщил ученый-атмосферщик из Центра космических полетов имени Годдарда NASA (штат Мэриленд) Колин Сефтор, приборы зафиксировали дым от пожаров в Сибири, простирающийся через восточную часть России, на Аляску (возможно, смешанный с дымом от местных пожаров), вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем над Ванкувером и Сиэтлом.

Ранее сегодня сообщалось, что в Красноярском крае и Иркутской области России будут вызвать искусственные осадки, чтобы потушить лесные пожары.

31 июля были опубликованы видео масштабных пожаров в Сибири.

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