Дым от пожара в Сибири дошел до Америки – карта от NASA

Дым от пожаров в Сибири распространился на Аляску и в некоторые части западного побережья Канады, сообщает американское космическое агентство NASA.
Снимки агентство сделало при помощи приборов на спутнике 30 и 31 июля.
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Карта - NASA
Как сообщил ученый-атмосферщик из Центра космических полетов имени Годдарда NASA (штат Мэриленд) Колин Сефтор, приборы зафиксировали дым от пожаров в Сибири, простирающийся через восточную часть России, на Аляску (возможно, смешанный с дымом от местных пожаров), вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем над Ванкувером и Сиэтлом.
Ранее сегодня сообщалось, что в Красноярском крае и Иркутской области России будут вызвать искусственные осадки, чтобы потушить лесные пожары.
31 июля были опубликованы видео масштабных пожаров в Сибири.
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