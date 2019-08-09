Взрыв на полигоне РФ: в море могли попасть тонны токсинов

Иллюстративное фото: mchs.gov.ru

В результате вчерашнего взрыва на полигоне Минобороны России в Архангельской области тонны крайне токсичного вещества могли оказаться в водах Белого моря. Об этом сообщает российский Коммерсант.

Минобороны России засекретило подробности катастрофы на северном морском полигоне.

"В течение получаса он примерно в три раза превышал допустимую норму, однако опасности для здоровья горожан это не представляло. В период с 11:50 до 12:20 обнаружено повышение радиационного фона до двух микрозивертов в час. Дальше уровень резко начал снижаться… В настоящее время уровень радиации составляет 0,1 микрозиверта в час, угроза для населения отсутствует", - сказал начальник отдела гражданской защиты местной администрации города Валентин Магомедов.

Во второй половине дня сообщили, что администрация морских портов западной Арктики в связи с происшествием на военном полигоне на месяц закрыла для свободного плавания район Двинского залива Белого моря. По данным гражданских моряков, запрет был наложен по требованию военных.

Как рассказал один из военных моряков, закрытие акватории может быть связано с разрушением в ходе ЧП ракеты, в результате чего топливо - несимметричный диметилгидразин (гептил) – соединилось с окислителем, и произошел взрыв.

"При этом тонны этого крайне токсичного вещества могли оказаться в воде. Запрет на судоходство в таком случае объясняется в первую очередь необходимостью предотвратить отравление местных жителей, для которых рыбная ловля является традиционным промыслом", - отмечается в сообщении.

Военным потребуется время, чтобы без помех обнаружить и собрать уцелевшие фрагменты разрушенной при взрыве техники для проведения экспертиз, необходимых при расследовании обстоятельств ЧП.

В расположенном примерно в 40 км от места ЧП Северодвинске было зафиксировано повышение радиационного фона.