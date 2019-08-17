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Взрыв в Северодвинске: врачей не предупредили о радиации

Взрыв в Северодвинске: врачей не предупредили о радиации - Фото
Иллюстративное фото - EPA
17.08.2019, 13:01

У врача Архангельской областной больницы, лечившего пострадавших при взрыве ракеты 8 августа, обнаружили в мышечной ткани радиоактивный цезий-137

Персонал больницы, в которую были доставлены трое пострадавших после взрыва малогабаритного ядерного реактора на полигоне под Северодвинском, не был предупрежден о радиационной опасности, по крайней мере один из врачей мог получить облучение. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на сотрудников больницы.

"Никто - ни руководство больницы, ни чиновники Минздрава, ни региональные власти или губернатор, - не предупредили персонал, что пациенты радиоактивны", - рассказал по телефону один из хирургов клиники. "У работников больницы возникли подозрения, но никто не сказал им, что надо надеть защиту".

Трое человек в тяжелом состоянии прибыли в больницу в Архангельске в 16:30 8 августа, завернутые в полупрозрачные пластиковые мешки. По их состоянию персонал больницы понял, что они столкнулись с чем-то очень серьезным. Но все, что было известно на тот момент - что на военном полигоне неподалеку произошел взрыв.

"Персонал в бешенстве, если не сказать больше. Это гражданская больница. Мы не готовились к такому, и другие люди могли пострадать," - сказал один из врачей в разговоре с The Moscow Times.

Более 60 сотрудников больницы, включая парамедиков, которые доставляли пострадавших, приглашены в Москву на обследование, две группы уже прошли его, но после этого полеты были остановлены.

По информации от трех врачей, включая старших, обследование в Москве показало наличие в мышечной ткани одного из их коллег цезия-137. Это радиоактивный изотоп, который образуется в результате полураспада урана-235. Концентрация изотопа неизвестна.

Уран-235 - изотоп урана, в котором возможна самоподдерживающаяся цепная ядерная реакция. Он используется как топливо в ядерных реакторах, а также в ядерном оружии.

Пострадавший врач отказался от интервью. "Он эмоционально подавлен, но физически выглядит на данный момент хорошо", - рассказал один из его коллег.

Пять сотрудников больницы, включая старших врачей, рассказали The Moscow Times, что ФСБ брало у их коллег подписки о неразглашении. The Moscow Times не удалось получить официального подтверждение этой информации.

Министерство здравоохранения России, ФСБ, губернатор Архангельской области и руководство больницы не отвечают на запросы издания о комментарии.

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взрыв на полигоне архангельск Северодвинск ядерный реактор
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