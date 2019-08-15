Власть РФ скрывает информацию об утечке радиации - экологи (фото)

Фото: Greenpeace Russia

Государственные органы распространяют в СМИ неполную информацию о радиоактивном загрязнении в Архангельской области. Об этом сообщает российское отделение Greenpeace.

До общественности не была донесена информация о том, что Росгидромет зафиксировал повышенный уровень не только гамма-, но и бета-излучения. Выпады этих радиактивных элементов были зафиксированы в Северодвинске (40 км от места взрыва) и Архангельске (90 км).

Данные Федерального информационно-аналитического центра Росгидромета (фото - greenpeace.ru)

Данные Федерального информационно-аналитического центра Росгидромета (фото - greenpeace.ru)

В Greenpeace отмечают, что власть не сообщает, какие именно радиоактивные вещества попали в окружающую среду в результате инцидента.

"Важно понимать, какие именно радионуклиды попали в окружающую среду. От этого зависит накопление в окружающей среде и влияние на природу и человека. Ближе к месту трагедии уровень радиоактивного загрязнения может быть выше, и там тоже живут люди. Также важно установить, произошло ли загрязнение акватории. Скрывать информацию о радиоактивном загрязнении от людей попросту немыслимо", - отметил эксперт российского отделения Greenpeace Рашид Алимов.

12 августа ученые в РФ признали: на полигоне разорвало малый "ядерный" реактор.

9 августа 2019 года Минобороны РФ засекретило подробности инцидента, потому что в море могли попасть тонны токсинов.

8 августа 2019 года на полигоне в Архангельской области РФ произошел взрыв, как заявили в Минобороны РФ, при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

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