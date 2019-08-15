Власть РФ скрывает информацию об утечке радиации - экологи (фото)

Государственные органы распространяют в СМИ неполную информацию о радиоактивном загрязнении в Архангельской области. Об этом сообщает российское отделение Greenpeace.
До общественности не была донесена информация о том, что Росгидромет зафиксировал повышенный уровень не только гамма-, но и бета-излучения. Выпады этих радиактивных элементов были зафиксированы в Северодвинске (40 км от места взрыва) и Архангельске (90 км).
Данные Федерального информационно-аналитического центра Росгидромета (фото - greenpeace.ru)
Данные Федерального информационно-аналитического центра Росгидромета (фото - greenpeace.ru)
В Greenpeace отмечают, что власть не сообщает, какие именно радиоактивные вещества попали в окружающую среду в результате инцидента.
"Важно понимать, какие именно радионуклиды попали в окружающую среду. От этого зависит накопление в окружающей среде и влияние на природу и человека. Ближе к месту трагедии уровень радиоактивного загрязнения может быть выше, и там тоже живут люди. Также важно установить, произошло ли загрязнение акватории. Скрывать информацию о радиоактивном загрязнении от людей попросту немыслимо", - отметил эксперт российского отделения Greenpeace Рашид Алимов.
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