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Власть РФ скрывает информацию об утечке радиации - экологи (фото)

Власть РФ скрывает информацию об утечке радиации - экологи (фото) - Фото
Фото: Greenpeace Russia
15.08.2019, 12:24

В Greenpeace отметили, что власть не раскрывает всей информации о радиационном загрязнении после взрыва на военном объекте в Архангельской области

Государственные органы распространяют в СМИ неполную информацию о радиоактивном загрязнении в Архангельской области. Об этом сообщает российское отделение Greenpeace.

До общественности не была донесена информация о том, что Росгидромет зафиксировал повышенный уровень не только гамма-, но и бета-излучения. Выпады этих радиактивных элементов были зафиксированы в Северодвинске (40 км от места взрыва) и Архангельске (90 км).

Данные Федерального информационно-аналитического центра Росгидромета (фото - greenpeace.ru)

Данные Федерального информационно-аналитического центра Росгидромета (фото - greenpeace.ru)

В Greenpeace отмечают, что власть не сообщает, какие именно радиоактивные вещества попали в окружающую среду в результате инцидента.

ажно понимать, какие именно радионуклиды попали в окружающую среду. От этого зависит накопление в окружающей среде и влияние на природу и человека. Ближе к месту трагедии уровень радиоактивного загрязнения может быть выше, и там тоже живут люди. Также важно установить, произошло ли загрязнение акватории. Скрывать информацию о радиоактивном загрязнении от людей попросту немыслимо", - отметил эксперт российского отделения Greenpeace Рашид Алимов.

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