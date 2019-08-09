СМИ: Шесть человек получили серьезную дозу радиации в РФ - фото

Фото: Telegram-канал Mash

В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области РФ шесть человек получили серьезную дозу радиации. Об этом со ссылкой на источники в Минобороны РФ сообщает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что пострадали 15 человек. Шестерых сразу после происшествия отправили в Москву самолётами санавиации. Их доставят в федеральный медицинский биофизический центре имени А.И. Бурназяна, который специализируется на радиационной и ядерной медицине.

Одежду пострадавших сожгли сразу же после госпитализации. Также поступили и с костюмами химзащиты и одеждой врачей, которые первыми оказывали помощь.

Ранее в СМИ сообщали, что в Северодвинске, расположенно в 40 км от места, было зафиксировано повышение радиационного фона.

Официальные лица Минобороны РФ ситуацию не комментируют, поскольку ее засекретили.

Сразу же после аварии военном ведомстве, что радиационная обстановка в районе происшествия нормальная.

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