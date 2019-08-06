"Донбасс" в городке РФ: фото и видео последствий взрыва арсенала

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Российские военные утверждают, что сегодня утром пожар на артскладе в Ачинском районе Красноярского края прекратился, очагов открытого горения нет

Несколько домов и нежилых построек в Ачинске (Красноярский край РФ) и других поселках поблизости от сгоревшего арсенала российской армии были разрушены осколками снарядов и разлетевшимися ракетами.

Власти пока не дают оценок ущерба для гражданской инфраструктуры. Данные об ущербе Центра МТО ЦВО ВС страны-оккупанта засекречены.

Пожар, по данным Минобороны РФ, уже ликвидирован. Сейчас самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации и вертолеты армейской авиации Ми-8 сбрасывают воду на территорию сгоревшего склада.

Днем 5 августа 2019 года на складе боеприпасов закрытого объекта Ачинск-13 (в/ч 74008 ракетных войск стратегического назначения армии России) в Каменке Красноярском крае произошел пожар, который охватил "две площадки по утилизации с 25—40 тысячами боеприпасов" (данные подконтрольных Кремлю СМИ РФ).

Осколки снарядов разлетались в радиусе 15 км. Воздушное пространство закрыто в радиусе 20 км на всех эшелонах. Эвакуация была объявлена в радиусе 20 км от эпицентра: уехали до 15 000 человек. Пострадали 12 человек, о погибших не сообщается.

Фото: соцсети, Telegram@Baza, @Mash, @Krsk01

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Теги: боеприпасы, арсенал, ачинск
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