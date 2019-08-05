Взрывы склада боеприпасов в РФ: небо закрыли для полетов

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Воздушное пространство над военной частью №58661-49 армии России в Ачинском районе Красноярского края закрыто в радиусе 30 км. Об этом сообщает российский ТАСС.

Отмечается, что компания РЖД ограничила движение поездов на участке Красноярской железной дороги, Ачинский глиноземный комбинат Русала принял решение о полной остановке работ и эвакуации сотрудников после взрывов. В то же время Ачинский нефтеперерабатывающий завод Роснефти продолжает работать в штатном режиме.

Сегодня, 5 августа, в Ачинском районе Красноярского края загорелись склады с артиллерийскими боеприпасами. Сообщалось, что расстояние от Ачинска до Каменки составляет 11,2 км, "тем не менее, до города докатывается взрывная волна". Также разрывы на арсенале слышали даже в Боготоле - это 80 км от в/ч. Началась эвакуация всех населенных пунктов в радиусе 20 км от места взрыва.

На 3 августа на территории РФ было более 500 очагов возгорания в лесах на общей площади свыше 3 млн гектаров. NASA опубликовало карту распространения дыма от пожара в Сибири: он дошел до Канады и США.