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Ядерные испытания в РФ. Норвегия зафиксировала радиоактивный йод

Ядерные испытания в РФ. Норвегия зафиксировала радиоактивный йод - Фото
Фото: скриншот видео Neshy 33
15.08.2019, 15:45

Это первое подтверждение аномалии за пределами России после неудачных испытаний на военном полигоне

Департамент ядерной безопасности и охраны окружающей среды Норвегии (DSA) обнаружил микроскопические количества радиоактивного йода на севере страны на следующий день после взрыва на военном объекте в Архангельской области.

Сообщается, что образцы радиоактивного йода были собраны в период между 9 и 12 августа. Обнаруженный уровень загрязненных частиц очень низок и не несет вреда ни людям, ни окружающей среде. Однако это первая фиксация аномалии за пределами РФ после взрыва в Архангельске.

В DSA заявили, что перейдут к более частому сбору проб и проведению анализов в регионе. Норвежские специалисты не могут пока точно сказать, связано ли обнаружение радиоактивного йода с аварией в Архангельской области.

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радиация норвегия взрыв на полигоне архангельск Северодвинск
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