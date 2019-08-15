Ядерные испытания в РФ. Норвегия зафиксировала радиоактивный йод

Фото: скриншот видео Neshy 33

Департамент ядерной безопасности и охраны окружающей среды Норвегии (DSA) обнаружил микроскопические количества радиоактивного йода на севере страны на следующий день после взрыва на военном объекте в Архангельской области.

Сообщается, что образцы радиоактивного йода были собраны в период между 9 и 12 августа. Обнаруженный уровень загрязненных частиц очень низок и не несет вреда ни людям, ни окружающей среде. Однако это первая фиксация аномалии за пределами РФ после взрыва в Архангельске.

В DSA заявили, что перейдут к более частому сбору проб и проведению анализов в регионе. Норвежские специалисты не могут пока точно сказать, связано ли обнаружение радиоактивного йода с аварией в Архангельской области.

Читайте также: СМИ: Шесть человек получили серьезную дозу радиации в РФ - фото