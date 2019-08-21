"Очень фонила ванна". Как обеззараживали больницу в Архангельске

Ракетный полигон у Неноксы зимой (фото - kamelopardalis.livejournal.com)

После оказания помощи пострадавшим при взрыве ракеты 8 августа на полигоне под Северодвинском (РФ) больницу в Архангельске обеззараживали от радиации военные. Об этом российскому изданию Новая газета рассказал местный медик.

Он сообщил, что врачам не сказали, что пострадавшие - радиоактивные. Потому их сначала обследовали в приемном покое: "Позднее пришлось проводить дезактивацию всего приемного покоя, так как вместе с этими пострадавшими в больницу попал цезий-137, его доза составляла 22 000 частиц на 1 кв. см, но выявлено это было только через час после приезда пострадавших".

Медик рассказал, что за этот час зараженных обследовали, сделали им КТ, увезли в три операционных. И уже потом, когда прибыли дозиметристы, выяснилось, что пострадавшие - носители бета-излучения; их перевели обратно в приемный покой.

"Там уже силами врачей, санитарок и медсестер проводилась дезактивация мыльными растворами. Для защиты у них были только обычные повязки", - посетовал он.

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Утром 9 августа началась эвакуация из больницы, причем двое пострадавших из трех не доехали до аэропорта и погибли ("доза радиации была очень большой, картина лучевой болезни развивалась по часам").

"Военные выкосили всю траву вокруг больницы, была произведена дезактивация приемного отделения, операционных. Плюс там очень фонила ванна, ее просто демонтировали и увезли с собой на КамАЗе", - рассказал собеседник издания, добавив, что некоторые коллеги "жаловались на покалывания в области лица и рук".

Медики "напуганы и рассержены", пишет издание. Они считают, что причин у произошедшего несколько, в том числе поломка автоматической системы контроля радиационной обстановки: там сработало только шесть детекторов из восьми.

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Новая газета пишет, что из больницы изъяли все журналы, электронную документацию, а с врачей, медсестер и санитарок взяли подписки о неразглашении обстоятельств оказания помощи. По данным издания, на полигоне в момент испытаний ракеты был замминистра обороны РФ Павел Попов.

Еще троих пострадавших отправили в спеццентр Семашко в километре от областной больницы.

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