"Не берите предметы". В РФ жителей предупредили о радиации: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На видео, которое могли сделать жители поселка Нёнокса у ракетного полигона РФ, некий военный рассказывает людям об опасности зараженной территории

В сети появилось видео с некачественной скрытой записью разговора некоего российского военного якобы с жителями поселка Нёнокса в Архангельской области: рядом с ним на полигоне взорвалась боевая ракета с источником радиации. Получасовое видео еще 17 августа выложил ресурс Newsader, который ранее писал об этом инциденте.

Когда сделана запись, кто на кадрах и какое его звание, неизвестно.

Как рассказал человек на видео, 8 августа военные и специалисты Росатома на полигоне проверяли работу ракетного двигателя, который "питается ядерными изотопами". Они зашли на понтон - и после этого под ним "все взорвалось". Что именно - он не уточнил. Понтон подбросило и люди там получили летальные травмы. Их забрали в спецбольницу ведомства.

Военный уверяет, что "никакого из поражающих факторов ядерного оружия в Нёноксе не зафиксировано".

Взрыв, говорит мужчина, не был ядерным: сдетонировало взрывчатое вещество, после чего радиоактивные элементы "оказались на конструкциях понтонов" и людях. То есть, фактически, говорит о так называемой грязной бомбе. Зараженных радионуклидами перевезли в Нёноксу и первую их "чистку" провели в поселке.

Военный посоветовал жителям поселка не ходить на берег, куда море может выносить предметы с понтона и обломки.

"Этого делать не надо, потому что произойдут те проблемы, которых вы опасаетесь. Они произойдут в том случае, если кто-то будет подниматься на эти понтоны. Или брать предметы, которые лежат на берегу и кажутся безопасными. Потому берег охраняется", - пояснил он, добавив, что собрал людей сообщить им эту информацию, "чтобы у вас не было проблем".

Мужчина посетовал, что Нёноксу "все пытаются сравнить с Чернобылем", однако, по его словам, он был у ЧАЭС в 1986 году, когда там произошла авария, и может сравнивать масштабы. Он также сообщил, что испытания этого типа ракеты проводились не только 8 августа, а и "задолго до этого".

Агентство Радио Свобода опросило неких "военных экспертов" насчет достоверности ролика: те ответили, что видео, вероятно, не фейк.

Видео: Newsader Analytics

Отправить:
Распечатать:
Теги: радиация, архангельск, Северодвинск, ненокса
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"Не берите предметы". В РФ жителей предупредили о радиации: видео
"Не берите предметы". В РФ жителей предупредили о радиации: видео
Просиживание времени в соцсетях приводит к ожирению - ученые
Просиживание времени в соцсетях приводит к ожирению - ученые
Неземная красота. NASA сняли солнечный ветер на видео
Неземная красота. NASA сняли солнечный ветер на видео
Мнение Нацбанк взялся за ФОПов: жизнь не будет прежней?
На должность в АМКУ претендует дочь преподавателя Зеленского
Экономика На должность в АМКУ претендует дочь преподавателя Зеленского
Проблема дорог в Украине слегка преувеличена. Интервью с главой Flixbus
Транспорт Проблема дорог в Украине слегка преувеличена. Интервью с главой Flixbus
Популярное
фото/видео
"Не берите предметы". В РФ жителей предупредили о радиации: видео
"Не берите предметы". В РФ жителей предупредили о радиации: видео
Просиживание времени в соцсетях приводит к ожирению - ученые
Просиживание времени в соцсетях приводит к ожирению - ученые 13:13
Перед концертом Квартала. В Сумах предотвратили теракт: фото
Перед концертом Квартала. В Сумах предотвратили теракт: фото 12:42
"Война рядом": в Днепре установили фигуры людей с дырками от пуль
"Война рядом": в Днепре установили фигуры людей с дырками от пуль 11:57
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 