"Не берите предметы". В РФ жителей предупредили о радиации: видео

В сети появилось видео с некачественной скрытой записью разговора некоего российского военного якобы с жителями поселка Нёнокса в Архангельской области: рядом с ним на полигоне взорвалась боевая ракета с источником радиации. Получасовое видео еще 17 августа выложил ресурс Newsader, который ранее писал об этом инциденте.

Когда сделана запись, кто на кадрах и какое его звание, неизвестно.

Как рассказал человек на видео, 8 августа военные и специалисты Росатома на полигоне проверяли работу ракетного двигателя, который "питается ядерными изотопами". Они зашли на понтон - и после этого под ним "все взорвалось". Что именно - он не уточнил. Понтон подбросило и люди там получили летальные травмы. Их забрали в спецбольницу ведомства.

Военный уверяет, что "никакого из поражающих факторов ядерного оружия в Нёноксе не зафиксировано".

Взрыв, говорит мужчина, не был ядерным: сдетонировало взрывчатое вещество, после чего радиоактивные элементы "оказались на конструкциях понтонов" и людях. То есть, фактически, говорит о так называемой грязной бомбе. Зараженных радионуклидами перевезли в Нёноксу и первую их "чистку" провели в поселке.

Военный посоветовал жителям поселка не ходить на берег, куда море может выносить предметы с понтона и обломки.

"Этого делать не надо, потому что произойдут те проблемы, которых вы опасаетесь. Они произойдут в том случае, если кто-то будет подниматься на эти понтоны. Или брать предметы, которые лежат на берегу и кажутся безопасными. Потому берег охраняется", - пояснил он, добавив, что собрал людей сообщить им эту информацию, "чтобы у вас не было проблем".

Мужчина посетовал, что Нёноксу "все пытаются сравнить с Чернобылем", однако, по его словам, он был у ЧАЭС в 1986 году, когда там произошла авария, и может сравнивать масштабы. Он также сообщил, что испытания этого типа ракеты проводились не только 8 августа, а и "задолго до этого".

Агентство Радио Свобода опросило неких "военных экспертов" насчет достоверности ролика: те ответили, что видео, вероятно, не фейк.

Видео: Newsader Analytics